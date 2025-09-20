Долетіли до Саратова: дрони розбомбили російський НПЗ за 450 км від кордону з Україною (відео)

У ніч на 20 вересня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті Саратов, який розташовується на відстані понад 450 кілометрів від кордону з Україною.

Related video

На відео, опублікованому у соцмережах, видно масштабну пожежу, яка спалахнула після удару дронів.

Коментатори за кадром підтверджують, що БПЛА уразили саме нафтопереробний завод Саратова.

Водночас на момент публікації матеріалу губернатор Саратовської області Роман Бусаргін не коментував удару по НПЗ в регіоні, хоча напередодні попереджав мешканців про загрозу застосування БПЛА.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Всі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Бусаргін о 1:11 ночі.

Українська сторона поки що також не коментувала удару дронів по НПЗ у Саратові.

Нагадаємо, 18 вересня Сили оборони України атакували нафтохімічний комплекс у Башкортостані.

У ніч на 14 вересня ударні дрони атакували Кірішський нафтопереробний завод.