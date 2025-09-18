Здійнявся стовп диму: на півдні Башкирії після атаки СОУ палає найбільший НПЗ (відео)

Внаслідок дронового удару по НПЗ в РФ 18 вересня загорівся нафтохімічний комплекс у Башкортостані, місцеві жителі публікують відео пожежі та великого стовпа диму над підприємством. Місцева влада заявляє про нібито успішне знищення всіх БПЛА.

Вдалий удар Сил оборони України по нафтопереробному заводу в місті Салават в Башкирії підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко 18 вересня у своєму Telegram-каналі. Він додав, що під атакою був також Волгоградський НПЗ.

Голова Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив атаку безпілотників на "Газпром нафтохім Салават". За його словами, підприємство атакували два дрони, після чого здійнялася пожежа. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

"Спрацював пасивний і активний захист, охорона підприємства відкрила вогонь на ураження. Ступінь пошкоджень з'ясовуємо", — заявив голова Башкирії.

Мешканці міста Салават повідомляли про вибухи близько 10:43 та публікували світлини диму над нафтохімічним комплексом "Газпром нафтохім Салават".

Російське медіа Astra розповідає, що атакований безпілотниками ТОВ "Газпром нафтохім Салават" входить до структури ПАТ "Газпром" та управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Вуглеводнева сировина проходить на цьому підприємстві повний цикл перероблення, комплекс випускає понад 150 видів продукції, зокрема бензин, дизельне пальне, мазут, бітум і поліетилен. У 2024 році компанія заробила 4,4 млрд рублів чистого прибутку. Журналісти також нагадали, що минулого року безпілотник атакував промислову зону Салавата та пошкодив будівлю насосної станції нафтокомплексу.

В місцевих пабліках Волгограда близько 2:00 18 вересня також повідомляли, що над містом прогриміло щонайменше 10 вибухів. Містяни повідомляли про роботу ПВО над південною частиною Волгограда та яскраві спалахи в небі. Під час атаки у Волгограді закрили аеропорт.

Удари по НПЗ в РФ: що відомо

Російське видання "Коммерсантъ" 18 вересня повідомляло, що в Росії масово зупиняються заправки через "форс-мажори" на нафтопереробних заводах. Гуртові продажі бензину в РФ впали до мінімального за два роки рівня.

Генштаб Збройних сил України повідомляв про успішну атаку українських БПЛА на Саратовський НПЗ, який виробляє понад 20 видів нафтопродуктів.

Інформаційне агентство Reuters із посиланням на два галузевих джерела 15 вересня повідомляло, що після атаки українських БПЛА зупинився ключовий блок на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленінградській області, який є одним з двох найбільших в РФ.