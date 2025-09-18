Поднялся столб дыма: на юге Башкирии после атаки СОУ пылает крупнейший НПЗ (видео)

В результате дронового удара по НПЗ в РФ 18 сентября загорелся нефтехимический комплекс в Башкортостане, местные жители публикуют видео пожара и большого столба дыма над предприятием. Местные власти заявляют о якобы успешном уничтожении всех БПЛА.

Удачный удар Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающему заводу в городе Салават в Башкирии подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко 18 сентября в своем Telegram-канале. Он добавил, что под атакой был также Волгоградский НПЗ.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил атаку беспилотников на "Газпром нефтехим Салават". По его словам, предприятие атаковали два дрона, после чего разгорелся пожар. О погибших и пострадавших не сообщается.

"Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открыла огонь на поражение. Степень повреждений выясняем", — заявил глава Башкирии.

Жители города Салават сообщали о взрывах около 10:43 и публиковали фотографии дыма над нефтехимическим комплексом "Газпром нефтехим Салават".

Российское медиа Astra рассказывает, что атакованный беспилотниками ООО "Газпром нефтехим Салават" входит в структуру ПАО "Газпром" и управляет крупнейшим на юге Башкортостана нефтеперерабатывающим комплексом. Углеводородное сырье проходит на этом предприятии полный цикл переработки, комплекс выпускает более 150 видов продукции, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен. В 2024 году компания заработала 4,4 млрд рублей чистой прибыли. Журналисты также напомнили, что в прошлом году беспилотник атаковал промышленную зону Салавата и повредил здание насосной станции нефтекомплекса.

В местных пабликах Волгограда около 2:00 18 сентября также сообщали, что над городом прогремело не менее 10 взрывов. Горожане сообщали о работе ПВО над южной частью Волгограда и ярких вспышках в небе. Во время атаки в Волгограде закрыли аэропорт.

Удары по НПЗ в РФ: что известно

Российское издание "Коммерсантъ" 18 сентября сообщало, что в России массово останавливаются заправки из-за "форс-мажоров" на нефтеперерабатывающих заводах. Оптовые продажи бензина в РФ упали до минимального за два года уровня.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал об успешной атаке украинских БПЛА на Саратовский НПЗ, который производит более 20 видов нефтепродуктов.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на два отраслевых источника 15 сентября сообщало, что после атаки украинских БПЛА остановился ключевой блок на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, который является одним из двух крупнейших в РФ.