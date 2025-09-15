Крупнейший российский НПЗ остановил ключевой блок после атаки украинских БПЛА

В ночь на 14 сентября в Ленинградской области РФ украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез", который является одним из двух крупнейших в России. Повреждения привели к перебоям в работе предприятия.

В результате ударов поврежден ключевой блок переработки на заводе, сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

Не называя своих имен в связи с "деликатностью ситуации", инсайдеры все же рассказали, что один из блоков на заводе был остановлен из-за пожара, вызванного беспилотниками. На него приходится почти 40% от общей мощности предприятия по переработке, составляющей около 20 миллионов тонн в год, или 400 000 баррелей в сутки.

Ремонт блока предположительно может занять около месяца, поскольку повреждены печь и другое оборудование. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, НПЗ в городе Кириши планирует увеличить производительность на своих еще работающих участках до 20%. Это позволит компенсировать простой поврежденного блока и поддерживать объемы переработки на уровне около 75% от номинальной мощности.

По данным отраслевых источников, в 2024 году этот НПЗ переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема переработки нефти в России. Произведено 2 млн тонн бензина, 7,1 млн тонн дизельного топлива, 6,1 млн тонн мазута и 600 тыс. тонн битума.

После атаки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в районе Киришей были уничтожены три беспилотника, а пожар, возникший из-за падающих обломков, потушен. Он добавил, что никто не пострадал.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил атаку на предприятие утром 14 сентября и пообещал продолжение.

Роберт Бровди подтвердил атаку на НПЗ Фото: Скриншот

Удар нанесли на расстоянии 810 км от украинской границы по установке первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6, сообщил OSINT-канал "Око Гора".

После атак украинских беспилотников на российские НПЗ фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 27 центов, достигнув $67,26 за баррель, а американская нефть WTI прибавила столько же, достигнув $62,96 за баррель.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Кроме того, в России усиливается топливный кризис.