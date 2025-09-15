"Подожгли" цены: как украинские удары по НПЗ в России влияют на стоимость нефти

Цены на нефть начали расти на фоне оценки инвесторами последствий атак украинских беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру.

Related video

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 27 центов, достигнув 67,26 доллара за баррель, а американская нефть WTI прибавила столько же, достигнув 62,96 доллара за баррель. Об этом сообщает издание Reuters.

Рост цен продолжил тенденцию прошлой недели, когда оба контракта подорожали более чем на 1% после ударов украинских дронов по ключевым объектам: крупнейшему нефтяном экспортном терминалу Приморск и Киришскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из двух крупнейших в России. Дополнительно, 13 сентября украинские беспилотники атаковали НПЗ в Уфе, столице российского Башкортостана.

Приморск с пропускной способностью около миллиона баррелей в день является важнейшим экспортным хабом для российской нефти, а Киришский завод перерабатывает около 17,7 миллиона тонн нефти в год, что составляет 6,4% от общего объема добычи в стране.

На рост цен также повлияло новое заявление президента США Дональда Трампа о возможных санкциях против России. Основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари отметила, что потенциальные санкции и удары по нефтяной инфраструктуре могут способствовать росту цен на "черное золото". При этом она уточнила, что в долгосрочной перспективе стоимость нефти, вероятно, начнет снижаться, учитывая избыток сырья на рынке, но это произойдет только после того, как новости из Украины станут менее интенсивными.

Помимо геополитических факторов, инвесторы внимательно следят за торговыми переговорами между США и Китаем в Мадриде, которые стартовали 14 сентября. Эти переговоры проходят на фоне требований Вашингтона к союзникам ввести пошлины на китайский импорт из-за закупок Пекином российской нефти.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.