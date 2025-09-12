Украинские дроны впервые остановили работу ключевого западного нефтяного терминала России

Атака украинских БПЛА на северо-западный российский порт Приморск впервые привела к приостановке погрузки на ключевом западном нефтяном терминале РФ.

Приморск в Ленинградской области способен переваливать около 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что делает его ключевым экспортным узлом для российской нефти и крупнейшим портом на западе России. Порт переваливает флагманский сорт российской нефти марки "Юралс", а также около 300 000 баррелей дизельного топлива в сутки, пишет Reuters.

По словам источников, украинские дроны впервые атаковали порт в российском Приморске, после чего загорелись два судна.

Пожар в порту Приморска Фото: Скриншот

Служба безопасности Украины заявила, что дроны атаковали Приморск в ночь на 12 сентября, что привело к пожару в порту и остановке погрузочных работ.

Отгрузка нефти из Приморска была приостановлена ​​рано утром в пятницу, подтвердили два источника. На данный момент неизвестно, возобновилась ли отгрузка.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, подтвердил, что в результате атаки беспилотников произошло возгорание одного судна и насосной станции, но не сообщил о приостановке работ.

Позже Дрозденко заявил, что пожар потушен, и риска разлива нефти нет. По его словам, над регионом было уничтожено более 30 беспилотников.

Журналисты отметили, что оператор трубопровода "Транснефть", управляющий портом, и Министерство энергетики России отказались от комментариев.

Цены на нефть выросли почти на 2% после того, как атака на Приморск привела к приостановке отгрузки, что перевесило давление со стороны опасений по поводу переизбытка поставок и рисков ослабления спроса в США.

По данным источников, в результате атаки были подбиты два нефтяных танкера, Kusto и Cai Yun. Kusto — танкер класса Aframax, вмещающий около 700 000 баррелей, принадлежащий и управляемый компанией Solstice Corp, согласно данным LSEG.

Cai Yun — танкер класса Aframax, принадлежащий и управляемый компанией Acceronix Ltd. Согласно данным общедоступных баз данных, оба зарегистрированы на Сейшельских островах.

Архивное фото: порт Приморск в РФ Фото: РИА Новости

Другие российские порты, включая расположенную неподалеку Усть-Лугу и Новороссийск на Черном море, в последние месяцы неоднократно были атакованы дронами.

Экспорт российской нефти уже ограничен, поскольку порт Усть-Луга до сих пор не восстановил свою пропускную способность после атаки беспилотников в августе 2025 года. В этом месяце порт загружен наполовину.

Россия пересмотрела свой сентябрьский план экспорта сырой нефти из западных портов до 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), что на 11% больше первоначального графика, поскольку удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к снижению местного спроса на сырую нефть.

Приморск находится недалеко от Санкт-Петербурга, где аэропорт Пулково на короткое время приостановил работу. Российские военные сообщили о перехвате 221 украинского беспилотника за ночь. Генеральный штаб Украины пока не прокомментировал российское сообщение.

Владимир Путин присутствовал на церемонии открытия порта Приморск в 2001 году, через год после того, как стал президентом России, когда страна снижала свою зависимость от других портов Балтики.

