Українські дрони вперше зупинили роботу ключового західного нафтового терміналу Росії

Атака українських БПЛА на північно-західний російський порт Приморськ уперше призвела до припинення навантаження на ключовому західному нафтовому терміналі РФ.

Related video

Приморськ у Ленінградській області здатний перевалювати близько 1 мільйона барелів сирої нафти на добу, що робить його ключовим експортним вузлом для російської нафти і найбільшим портом на заході Росії. Порт перевалює флагманський сорт російської нафти марки "Юралс", а також близько 300 000 барелів дизельного палива на добу, пише Reuters.

За словами джерел, українські дрони вперше атакували порт у російському Приморську, після чого загорілися два судна.

Пожежа в порту Приморська Фото: Скриншот

Служба безпеки України заявила, що дрони атакували Приморськ у ніч на 12 вересня, що призвело до пожежі в порту і зупинки навантажувальних робіт.

Відвантаження нафти з Приморська було припинено рано вранці в п'ятницю, підтвердили два джерела. Наразі невідомо, чи відновилося відвантаження.

Олександр Дрозденко, губернатор Ленінградської області, підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння одного судна і насосної станції, але не повідомив про припинення робіт.

Пізніше Дрозденко заявив, що пожежу загасили, і ризику розливу нафти немає. За його словами, над регіоном було знищено понад 30 безпілотників.

Журналісти зазначили, що оператор трубопроводу "Транснефть", який керує портом, і Міністерство енергетики Росії відмовилися від коментарів.

Ціни на нафту зросли майже на 2% після того, як атака на Приморськ призвела до припинення відвантаження, що переважило тиск з боку побоювань з приводу надлишку постачань і ризиків ослаблення попиту в США.

За даними джерел, унаслідок атаки було підбито два нафтові танкери, Kusto і Cai Yun. Kusto — танкер класу Aframax, що вміщає близько 700 000 барелів, що належить і керований компанією Solstice Corp, згідно з даними LSEG.

Cai Yun — танкер класу Aframax, що належить і керований компанією Acceronix Ltd. Згідно з даними загальнодоступних баз даних, обидва зареєстровані на Сейшельських островах.

Архівне фото: порт Приморськ у РФ Фото: РИА Новости

Інші російські порти, включно з розташованою неподалік Усть-Лугою і Новоросійськом на Чорному морі, останніми місяцями неодноразово атакували дрони.

Експорт російської нафти вже обмежений, оскільки порт Усть-Луга досі не відновив свою пропускну здатність після атаки безпілотників у серпні 2025 року. Цього місяця порт завантажений наполовину.

Росія переглянула свій вересневий план експорту сирої нафти із західних портів до 2,1 млн барелів на добу (б/д), що на 11% більше за початковий графік, оскільки удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зниження місцевого попиту на сиру нафту.

Приморськ розташований недалеко від Санкт-Петербурга, де аеропорт Пулково на короткий час призупинив роботу. Російські військові повідомили про перехоплення 221 українського безпілотника за ніч. Генеральний штаб України поки не прокоментував російського повідомлення.

Володимир Путін був присутній на церемонії відкриття порту Приморськ 2001 року, через рік після того, як став президентом Росії, коли країна знижувала свою залежність від інших портів Балтики.

Нагадаємо, щонайменше в 10 регіонах РФ почався дефіцит бензину. Місцеві експерти ухильно пояснювали це напливом туристів.

Також Фокус докладно писав про атаку безпілотників на Росію в ніч на 12 вересня.