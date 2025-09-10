Паливна криза в РФ посилюється: бензину немає вже в 10 регіонах, подробиці (фото, відео)

Перебої з постачанням палива спостерігаються вже більш ніж у 10 суб'єктах РФ. Зазначається, що спочатку брак пального відчували на Далекому Сході та в Саратовській області, але тепер — і в центральних регіонах Росії, а також на окупованих територіях. Але в РФ брак бензину пояснюють туристами і сільгоспроботами, а не ударами ЗСУ по НПЗ.

Тепер про дефіцит і вимушене призупинення роботи незалежних АЗС повідомляють у Нижньогородській, Ростовській, Рязанській областях і в окупованому Криму. Власники місцевих мереж кажуть, що деякі НПЗ не відвантажують 92-й і 95-й бензини вже кілька тижнів, пише росЗМІ "Известия".

У Казані теж немає бензину

Основною причиною називають "сезонне підвищення попиту на паливо і зростання активності туризму".

"Негативно впливають на ситуацію і зростаючі ціни на бензин в опті, зазначають експерти", — пишуть росЗМІ, не згадуючи при цьому удари ЗСУ по російських НПЗ, як основну причину.

Де в РФ спостерігаються проблеми з бензином

"На російському ринку пального, дійсно, спостерігаються певні складнощі. Насамперед зараз це нестача високооктанових бензинів, що зумовлена системним дисбалансом між виробничими можливостями та наявним попитом, фактором сезонності та низкою інших причин. Надходить інформація про перебої з поставками на АЗС у низці регіонів, що може призводити, зокрема, до закриття заправок", — сказав президент Незалежного паливного союзу (НТС) Павло Баженов.

Спочатку перебої з бензином почалися на Далекому Сході РФ Фото: Соцсети

За його словами, це насамперед стосується Центральної Росії, півдня країни, Поволжя і Далекого Сходу. Випадки локального дефіциту бензину було зафіксовано в понад 10 суб'єктах РФ, зазначили в НТС.

Баженов повідомив, що його колеги зіткнулися з перебоями в постачанні 92-го і 95-го бензинів, що спричинило "тимчасове" припинення роботи низки заправних станцій.

"Хтось не працює "від бензовоза до бензовоза", хтось "замотав пістолети" вже тривалий час. Загалом уже кілька тижнів низка АЗС не можуть отримати відвантажень з нафтопереробних заводів (НПЗ). Про проблеми з поставками палива повідомляють учасники ринку дедалі більшої кількості регіонів", — уточнила член Російського паливного союзу (РТС), керівний партнер мережі АЗС GP Vympel Катерина Савкіна.

Проблеми з бензином в окупованому Криму

Проблеми торкнулися не тільки російських регіонів, а й окупованих територій, наприклад Криму. А в Луганську бензин почали зливати з припаркованих машин.

Чому в Росії немає бензину — що говорять росЗМІ

Але в РФ проблеми з бензином пояснюють по-різному. Наприклад, у Примор'ї та інших регіонах Далекого Сходу бензину немає, бо нібито побільшало туристів, і НПЗ стали випускати менше палива.

"Спочатку проблема нестачі палива мала локальний характер, але тепер можна говорити про те, що географія розширюється: дедалі більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом", — зазначив член експертної ради комітету з питань захисту конкуренції Держдуми РФ Дмитро Тортєв, але не пояснив, що ж сталося. Зате повідомив, що тенденція починалася з південних і найвіддаленіших регіонів Росії, поступово поширюючись європейською частиною країни.

Проблеми з бензином у 10 регіонах РФ Фото: Соцсети

"У серпні-вересні традиційно спостерігається сезонне зростання попиту на паливо: через пік відпусток, активних поїздок на автомобілях і сільгоспробот збільшується споживання бензину", — пояснив Дмитро Тортєв.

Виявляється, причинами паливної кризи, що загострилася на Далекому Сході РФ, стали відсутність "належної кількості потужностей з переробки і дорога логістика".

"Біржова вартість бензину АІ-95 у Примор'ї з початку червня зросла на 30%, перевищивши 100 тис. рублів за тонну. Водночас обсяги біржових продажів із двох НПЗ, звідки йдуть основні поставки бензину в регіон, — Комсомольського і Ангарського, за цей самий час знизилися на 25-57%", — пояснили журналісти "Известий".

У Владивостоці бензину немає Фото: Соцсети

За їхніми словами, на початку вересня 2025 року вартість 95-го бензину на біржі досягла історичного максимуму. За підсумками торгів 3 вересня ціна АІ-95 з поставкою в європейську частину Росії досягла рекордних 82,3 тис. рублів за тонну. Марка АІ-92 досягла в ціні понад 70,6 тис. рублів. Станом на 9 вересня АІ-95 торгувався по 79 тис., АІ-92 — по 71,8 тис. рублів відповідно, про що свідчать дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

Джерело повідомило, що охочих купити паливо на біржі — понад тисячу, а обсяги, що пропонуються на окремих базисах, вкрай малі. Сьогодні встановлено норматив для нафтовиків — 15% бензину від загального обсягу виробництва. У результаті всі партії розпродаються миттєво, а купують їх одиниці. Нафтовим компаніям часто вигідніше продавати свій товар за кордон, тож "ідея підвищити нормативи підтримки у великого бізнесу не викликає".

І тільки топменеджер у сфері фінансових комунікацій Андрій Лобода заявив, що дефіцит пального в регіонах Росії має комплексні причини: "Сезонне підвищення попиту — відпускний період і сільгоспроботи — справді додало тиску на ринок, проте додатковим чинником стали й атаки на російські нафтопереробні заводи".

В окупованому Луганську бензин відпускають за талонами Фото: реки крыма

Російські експерти вважають, що вирішити дефіцит можна тільки двома способами: збільшити пропозицію або скоротити попит.

"Попит природним чином почне спадати до кінця вересня через сезонний фактор. При цьому пропозицію на внутрішньому ринку можна наростити за рахунок активізації імпорту або оперативного ремонту постраждалих НПЗ, оскільки заборона на експорт уже діє", — повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські ударні дрони долетіли до населеного пункту Пєнькіно Володимирської області та підпалили нафтоперекачувальну станцію "Второве" компанії "Транснефть", що качає дизельне паливо для Москви.

Також стало відомо, що в Краснодарському краї Росії вийшов з ладу Ільський нафтопереробний завод (НПЗ). Сили спецоперацій (ССО) України і російські партизани провели вдалу атаку БПЛА в ніч на 7 вересня.