У Луганську виник гострий дефіцит палива: бензин зливають із припаркованих машин (відео)

У тимчасово окупованому Луганську величезні черги машин стоять біля мереж АЗС, у місті практично зник бензин.

Деякі водії зливають бензин із припаркованих авто, які стоять на узбіччі з відкритими бензобаками. Кадри наслідків паливної кризи показав OSINT-паблік "Supernova+".

Жителі Луганська радять залишати автівки на парковках, що охороняються, щоб не позбутися останніх запасів бензину.

Призначена Росією "влада ЛНР" заявляє про тимчасову відсутність бензину марок "АІ-92" і "АІ-95". Окупанти обіцяють стабілізувати ситуацію вже 2 вересня.

Дефіцит пального пояснюють перебоями в його постачанні та підвищеним споживчим попитом, який спостерігається протягом останніх двох тижнів.

Паливна криза в Росії: українські дрони працюють по НПЗ

Зазначимо, що в Росії наростає дефіцит бензину після низки масованих атак українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Останню атаку здійснили по Сизранському і Краснодарському НПЗ.

Журналісти ВВС з початку серпня підтвердили до 17 великих атак на паливну інфраструктуру Росії після аналізу відео та супутникових знімків.

Найбільше перебої з поставками палива відчули жителі Далекого Сходу, Забайкалля, Примор'я, Сахаліну та анексованого Криму. У Кремлі вимушено продовжили обмеження на вивезення бензину на два місяці.

Агентство Reuters підрахувало, що внаслідок успішних атак України економіка втратила до 17% потужностей нафтопереробки або 1,1 млн барелів на день. Ймовірно, Росія імпортуватиме бензин із Білорусі, вважають аналітики.

Нагадаємо, Куйбишевський НПЗ у Самарі вимушено зупиняв роботу через атаку БПЛА Сил оборони України в ніч на 28 серпня.

У тимчасово окупованому Криму Сили спецоперацій ЗСУ ускладнили окупантам логістику, вдаривши по потягу з паливом. Атака ускладнила забезпечення південного угруповання ЗС РФ.