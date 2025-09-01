В Луганске возник острый дефицит топлива: бензин сливают из припаркованных машин (видео)

Во временно оккупированном Луганске огромные очереди машин стоят возле сетей АЗС, в городе практически исчез бензин.

Некоторые водители сливают бензин из припаркованных авто, которые стоят на обочине с открытыми бензобаками. Кадры последствий топливного кризиса показал OSINT-паблик "Supernova+".

Жители Луганска советуют оставлять машины на охраняемых парковках, чтобы не лишиться последних запасов бензина.

Назначенные Россией "власти ЛНР" заявляют о временном отсутствии бензина марок "АИ-92" и "АИ-95". Оккупанты обещают стабилизировать ситуацию уже 2 сентября.

Дефицит топлива объясняют перебоями в его поставках и повышенным потребительским спросом, который наблюдается в течение последних двух недель.

Топливный кризис в России: украинские дроны работают по НПЗ

Отметим, что в России нарастает дефицит бензина после ряда массированных атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Последнюю атаку совершили по Сызранскому и Краснодарскому НПЗ.

Журналисты ВВС с начала августа подтвердили до 17 крупных атак на топливную инфраструктуру России после анализа видео и спутниковых снимков.

Больше всего перебои с поставками топлива ощутили жители Дальнего Востока, Забайкалья, Приморья, Сахалина и аннексированного Крыма. В Кремле вынужденно продлили ограничения на вывоз бензина на два месяца.

Агентство Reuters подсчитало, что в результате успешных атак Украины экономика потеряла до 17% мощностей нефтепереработки или 1,1 млн баррелей в день. Вероятно, Россия будет импортировать бензин из Беларуси, считают аналитики.

Напомним, Куйбышевский НПЗ в Самаре вынужденно останавливал работу из-за атаки БПЛА Сил обороны Украины в ночь на 28 августа.

Во временно оккупированном Крыму Силы спецопераций ВСУ усложнили оккупантам логистику, ударив по поезду с топливом. Атака затруднила обеспечение южной группировки ВС РФ.