В Сызрани и Краснодаре в России горят НПЗ после ночной атаки беспилотников (видео)

Ночью на 30 августа Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в частности в Самарской и Краснодарской областях, где под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы.

Related video

В результате обстрела масштабные пожары поднялись на территории Сызранского и Краснодарского НПЗ. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке на Россию.

Атака на Сызранский НПЗ

Об атаке на Сызрань глава городского округа Сергей Володченков сообщил около 04:20 часов. По информации чиновника, на фоне атаки в городе работали системы оповещения, местных призвали не покидать без необходимости дома.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил под утро, что беспилотники пытались поразить промышленное предприятие в Сызрани. Информации о попадании по НПЗ чиновник не раскрывал.

В то же время в соцсетях распространяют видеоролики, на которых видно, как пылает нефтеперерабатывающий завод в Сызрани.

Атака на Краснодарский НПЗ

Также ночью около 03:00 часов взрывы прогремели в районе Краснодарского НПЗ, сообщили местные каналы. По официальным сообщениям местных властей, на территории Краснодарского НПЗ пылает техническая установка.

"Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Сотрудников НПЗ эвакуировали, информации о пострадавших из-за атаки беспилотников на момент публикации не поступало.

Под утро российское министерство обороны сообщило, что ночью над регионами РФ якобы было сбито 86 беспилотников.

Напомним, в соцсетях вечером 29 августа информировали, что в российском Ростове поднялся сильный пожар: в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.

Также ночью 29 августа дроны атаковали российский город Орел: в результате атаки были повреждены дома и поднялись пожары.