Густой дым поднимается над городом: в российском Ростове прогремели взрывы и разгорелся масштабный пожар (видео)

Вечером 29 августа в российском городе Ростов-на-Дону прогремела серия взрывов, после чего поднялся сильный пожар. В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.

Related video

В местных каналах сообщают о по меньшей мере 3 взрывах, которые слышали в небе над городом. Об этом сообщили российские медиа.

О взрывах и пожаре в Ростове информировали около 22:00 часов, тогда как воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников в регионе объявили около 22:52.

Скриншот | воздушная тревога в Ростовской области

Местные сообщают, что взрывы прогремели за стадионом "Ростов Арена", на левом берегу города.

"Огонь видно из разных частей города, густой дым поднимается высоко в небо", — отмечают россияне.

В сети показали кадры пожара, который поднялся в Ростове после взрывов.

Некоторые российские медиа утверждают, что в Ростове, предварительно, пылает сухостой неподалеку от стадиона "Ростов Арена". Однако официального подтверждения на момент публикации не поступало, власти не сообщали о причинах пожара и что именно пылает в городе.

Также местные жители сообщали около 22:00 часов, что у них не работает мобильный интернет. Его россиянам отключают уже несколько месяцев на фоне атак беспилотников, аргументируя это тем, что дроны не могут найти данные, которые нужны для навигации к своим целям.

Кроме того, этим вечером, около 23:00 часов, россияне ввели ограничения в аэропорту города Волгоград, сообщили в "Росавиации".

Напомним, ночью на 29 августа российский город Орел атаковали беспилотники: пострадали жилые дома и торговый центр.

28 августа беспилотники массированно атаковали оккупированный Крым: россияне сообщали о сотнях дронов курсом на полуостров, взрывы слышали в разных районах Крыма.