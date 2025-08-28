"Сотни БпЛА": в разных районах Крыма раздаются взрывы на фоне массированной атаки дронов (видео)

В ночь на 28 августа во временно оккупированном Крыму раздаются мощные взрывы: громкие звуки слышали в Севастополе, Евпатории, районе аэродрома "Бельбек", "Саки" и на других локациях. Мониторинговые каналы россиян предупреждают об около 200 ударных дронов в направлении полуострова.

Массированная атака дронов на Крым началась около 23:00 часов 27 августа: воздушную тревогу объявили почти по всему оккупированному полуострову, местные каналы сообщили о взрывах и активной работе противовоздушной обороны в Севастополе, Евпатории и Саках.

Telegram-канал "Крымский ветер" информировал о звуках взрывов в районе военного аэродрома "Саки", а также о пусках ракет противовоздушной обороны из комплексов "Панцирь-С1".

Около 23:05 сообщили о звуках взрывов также в районе местного аэродрома "Бельбек". Это авиабаза на территории Севастополя, которая после 2014 года перестала обслуживать гражданскую авиацию и которую российские военные используют в собственных целях.

Сначала российские мониторинговые ресурсы писали о не менее 100 ударных БпЛА в направлении Крымского полуострова. Впоследствии, по их данным, количество дронов выросло вдвое.

В сети также показали кадры ночного Крыма, где слышны звуки взрывов и работу ПВО.

В следующий час взрывы продолжали раздаваться в районе Севастополя, в частности мыса Лукулл, а также в поселке Гвардейском Симферопольского района.

Россияне пишут о том, что среди дронов-камикадзе зафиксированы также реактивные БпЛА. По состоянию на 23:50, по данным местных мониторинговых каналов, из якобы 200 дронов было сбито только 20.

Скриншот | сообщения об атаке дронов в Крыму Скриншот | сообщения об атаке дронов в Крыму

Информации о последствиях массированной атаки по Крыму на момент публикации не поступало. На временного оккупированном полуострове продолжается воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Напомним, 26 августа Фокус выяснял, как недавняя атака ССО изменила военную карту Крыма.

Также 26 августа канал "Крымский ветер" сообщал о вероятном ударе по поезду с горючим и железнодорожной подстанции в оккупированном Крыму.