Джанкой, Урожайное, мыс Чауда: как атака ССО изменила военную карту Крыма

В оккупированном Крыму 26 августа прогремела серия взрывов: горел поезд с горючим в Джанкое, повреждена подстанция в Урожайном и базы ПВО на мысе Чауда. Фокус выяснил последствия атаки Украинских Сил спецопераций, которая существенно ударила по логистике российских войск.

В оккупированном Крыму 26 августа зафиксированы пожары на железнодорожной инфраструктуре в Джанкое и на подстанции в селе Урожайное Красногвардейского района. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в Джанкое в результате удара дронов ВСУ загорелся грузовой поезд с горючим для российской армии.

На фото с места происшествия видно цистерну, охваченную огнем и дымом, хотя в канале Exilnova+ отметили, что эти изображения могут быть кадрами из Омска 2024 года, поэтому информация требует проверки.

Также сообщается о прилете по железнодорожной подстанции в Урожайном, что повлекло отключение электроснабжения в 13 населенных пунктах Красногвардейского района, о чем заявили оккупационные власти. На снимках видны столбы дыма над железнодорожными путями. Кроме того, атака дронов ВСУ задела пункт дислокации комплексов ПВО С-300/С-400 на мысе Чауда, где вспыхнул пожар в трех зданиях неподалеку полигона, с которого россияне запускают "Шахеды" по Украине.

Позже атаку по Крыму подтвердили Силы спецопераций Украины.

Удары по Крыму 26 августа: последствия атаки ССО

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал действия Сил специальных операций (ССО) Украины, которые, по его словам, традиционно не раскрывают деталей своих операций, в частности по уничтожению логистических объектов врага. По информации из открытых источников, возгорание зафиксировано в районе железнодорожной станции Джанкой, где вероятно горели склады горюче-смазочных материалов, а также на станции Урожайное, расположенной в селе Петровка Красногвардейского района временно оккупированного Крыма. Селезнев отметил, что трудно утверждать, связаны ли эти события с заявлениями ССО, ведь их операции обычно предусматривают непосредственное присутствие на оккупированных территориях для выполнения специальных задач.

Если эти инциденты взаимосвязаны, то, по мнению Селезнева, Силы обороны Украины сосредоточены на разрушении логистических цепей российских оккупантов.

"Крым используется врагом как ключевой транспортный хаб для подготовки атак на юге Запорожской области. Железнодорожное сообщение в Крыму играет критическую роль в обеспечении поставок ресурсов для российских войск. Замедление или нарушение работы железнодорожной инфраструктуры, в частности складов и логистических узлов, значительно усложняет подготовку врага к боевым действиям. Железная дорога является основным каналом для транспортировки военных грузов, и без стабильной логистики противник теряет возможность своевременно получать ресурсы, необходимые для ведения боевых операций", — говорит Фокусу эксперт.

Как удары по оккупированному Крыму влияют на дальнейшие действия врага

Селезнев отметил, что результативность боевых действий напрямую зависит от ресурсов. Именно поэтому регулярные удары по логистическим объектам в Крыму — складам горючего, системам ПВО и местам, где размещаются ракетные комплексы "Искандер-М", — являются ключевым элементом стратегии Сил обороны Украины. Выявлять такие цели помогает разведка, в том числе работа партизан и спецназовцев на оккупированных территориях. Несмотря на попытки врага маскировать свои системы и проводить контрдиверсионные операции, украинские силы продолжают находить и уничтожать важнейшие объекты.

"Такая тактика позволяет не только ослабить логистический потенциал оккупантов, но и заставляет их тратить ресурсы на защиту и перемещение вооружения. Удары по вражеским объектам в Крыму являются систематическими и направлены на максимальное осложнение функционирования российской военной машины. Это включает как логистические узлы, так и системы, обеспечивающие ракетные удары по Украине. Работа украинских спецназовцев и партизан в Крыму остается ключевым элементом этой стратегии, обеспечивая точное выявление целей для дальнейшего их уничтожения", — подчеркнул экс-глава Генштаба ВСУ.

По мнению эксперта, подобные операции являются рациональными и эффективными, поскольку они не только разрушают инфраструктуру врага, но и создают психологическое давление, заставляя оккупантов постоянно менять расположение своих сил и средств. Это затрудняет их способность эффективно вести боевые действия и обеспечивать стабильное снабжение.

Напомним, что 25 августа неизвестные дроны атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму. Россияне жаловались на громкие звуки в районе Джанкоя, который является железнодорожным логистическим узлом ВС РФ на южном отрезке фронта. Кроме того, было неспокойно в Керчи рядом с Крымским мостом.

Также Фокус писал, что в Крыму Силы обороны Украины нанесли удар по военному аэродрому, атаковав пункт хранения беспилотников противника. Было поражено до трех БпЛА "Mohajer-6" и два БпЛА "Форпост".