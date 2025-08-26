Джанкой, Урожайне, мис Чауда: як атака ССО змінила військову карту Криму

В окупованому Криму 26 серпня пролунала серія вибухів: горів потяг із пальним у Джанкої, пошкоджено підстанцію в Урожайному та бази ППО на мисі Чауда. Фокус з'ясував наслідки атаки Українських Сил спецоперацій, яка суттєво вдарила по логістиці російських військ.

В окупованому Криму 26 серпня зафіксовано пожежі на залізничній інфраструктурі в Джанкої та на підстанції в селі Урожайне Красногвардійського району. За даними Telegram-каналу "Крымский ветер", у Джанкої внаслідок удару дронів ЗСУ загорівся вантажний потяг із пальним для російської армії.

На фото з місця події видно цистерну, охоплену вогнем і димом, хоча в каналі Exilnova+ зазначили, що ці зображення можуть бути кадрами з Омська 2024 року, тож інформація потребує перевірки.

Також повідомляється про приліт по залізничній підстанції в Урожайному, що спричинило відключення електропостачання в 13 населених пунктах Красногвардійського району, про що заявили окупаційна влада. На знімках видно стовпи диму над залізничними шляхами. Крім того, атака дронів ЗСУ зачепила пункт дислокації комплексів ППО С-300/С-400 на мисі Чауда, де спалахнула пожежа в трьох будівлях неподалік полігону, з якого росіяни запускають "Шахеди" по Україні.

Пізніше атаку по Криму підтвердили Сили спецоперацій України.

Удари по Криму 26 серпня: наслідки атаки ССО

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував дії Сил спеціальних операцій (ССО) України, які, за його словами, традиційно не розкривають деталей своїх операцій, зокрема щодо знищення логістичних об'єктів ворога. За інформацією з відкритих джерел, загоряння зафіксовано в районі залізничної станції Джанкой, де ймовірно горіли склади паливно-мастильних матеріалів, а також на станції Урожайне, що розташована в селі Петрівка Красногвардійського району тимчасово окупованого Криму. Селезньов зазначив, що важко стверджувати, чи пов'язані ці події із заявами ССО, адже їхні операції зазвичай передбачають безпосередню присутність на окупованих територіях для виконання спеціальних завдань.

Якщо ці інциденти взаємопов'язані, то, на думку Селезньова, Сили оборони України зосереджені на руйнуванні логістичних ланцюгів російських окупантів.

"Крим використовується ворогом як ключовий транспортний хаб для підготовки атак на півдні Запорізької області. Залізничне сполучення в Криму відіграє критичну роль у забезпеченні постачання ресурсів для російських військ. Уповільнення чи порушення роботи залізничної інфраструктури, зокрема складів і логістичних вузлів, значно ускладнює підготовку ворога до бойових дій. Залізниця є основним каналом для транспортування військових вантажів, і без стабільної логістики противник втрачає можливість своєчасно отримувати ресурси, необхідні для ведення бойових операцій", — каже Фокусу експерт.

Як удари по окупованому Криму впливають на подальші дії ворога

Селезньов наголосив, що результативність бойових дій напряму залежить від ресурсів. Саме тому регулярні удари по логістичних об’єктах у Криму — складах пального, системах ППО та місцях, де розміщуються ракетні комплекси «Іскандер-М», — є ключовим елементом стратегії Сил оборони України. Виявляти такі цілі допомагає розвідка, у тому числі робота партизанів і спецпризначенців на окупованих територіях. Попри намагання ворога маскувати свої системи та проводити контрдиверсійні операції, українські сили продовжують знаходити й знищувати найважливіші об’єкти.

"Така тактика дозволяє не лише послабити логістичний потенціал окупантів, але й змушує їх витрачати ресурси на захист і переміщення озброєння. Удари по ворожих об'єктах у Криму є систематичними й спрямовані на максимальне ускладнення функціонування російської військової машини. Це включає як логістичні вузли, так і системи, що забезпечують ракетні удари по Україні. Робота українських спецпризначенців і партизанів у Криму залишається ключовим елементом цієї стратегії, забезпечуючи точне виявлення цілей для подальшого їх знищення", — наголосив ексречник Генштабу ЗСУ.

На думку експерта, подібні операції є раціональними й ефективними, оскільки вони не лише руйнують інфраструктуру ворога, але й створюють психологічний тиск, змушуючи окупантів постійно змінювати розташування своїх сил і засобів. Це ускладнює їхню здатність ефективно вести бойові дії та забезпечувати стабільне постачання.

Нагадаємо, що, 25 серпня невідомі дрони атакували військові об'єкти РФ в окупованому Криму. Росіяни скаржились на гучні звуки у районі Джанкоя, який є залізничним логістичним вузлом ЗС РФ на південному відрізку фронту. Крім того, було неспокійно у Керчі поруч з Кримським мостом.

Також Фокус писав, що у Криму Сили оборони України завдали удару по військовому аеродрому, атакувавши пункт зберігання безпілотників противника. Було уражено до трьох БпЛА "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост".