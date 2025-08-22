"Мінус" Mohajer та "Форпост": ЗСУ влучили по військовому аеродрому РФ у Криму (фото)

Було уражено до трьох БпЛА "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост". Ці безпілотники окупанти використовували для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

В окупованому Криму Сили оборони України атакували військовий аеродром. Був атакований пункт зберігання ворожих безпілотників. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

"Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БпЛА "Форпост"("Mohajer-6") на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму", — йдеться в повідомленні.

Українські військові опублікували супутникові фото, які показали стан "Херсонесу" до та після влучання. Бачимо обведену область, у якій помітні руйнування частини приміщення, схожого на склад, та території навколо.

База безпілотників ЗС РФ у Криму

Зазначається, що внаслідок удару було уражено до трьох БпЛА "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост". Ці безпілотники окупанти використовували для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Довідка: Аеродром "Херсонес" росіяни називають "законсервованим", але періодично використовують для відпрацювання польотних вправ авіацією Чорноморського флоту, а також для тренувань парадних розрахунків військовослужбовцями Севастопольського гарнізону. Спочатку аеродром називався Херсонеський Маяк.

Вибухи в Криму — деталі

Нагадаємо, що в окупованому Криму в місті Севастополь 21 серпня місцеві жителі повідомили про "приліт" по місцевій військовій частині. У районі аеродрому "Південний" на півострові Херсонес пролунало два потужні вибухи. Після цього на місці влучань виникло кілька пожеж.

Також повідомлялося, що у Росії морський дрон Головного управління розвідки Міноборони України наробив шуму. Він прорвався до бухти в Новоросійську і підірвав 5 елітних російських водолазів, які намагалися його знешкодити. До цього дрон піддався впливу РЕБ, через що м втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти безпілотник з бухти для дослідження.

Також Фокус писав, що в тимчасово окупованому Криму у російських окупантів ускладнилася логістика. Було уражено потяг, який перевозив паливо для Збройних сил Російської Федерації.