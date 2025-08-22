Морський дрон ГУР прорвався до бухти в Новоросійську і знищив елітних водолазів ЗС РФ

Для перехоплення дрона росіяни застосували РЕБ, через що морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження.

Related video

У Росії морський дрон Головного управління розвідки Міноборони України наробив шуму. Він прорвався до бухти в Новоросійську і підірвав 5 елітних російських водолазів, які намагалися його знешкодити. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначається, що під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів зміг наблизитися до бухти Новоросійська, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту.

Для перехоплення дрона росіяни застосували РЕБ, через що морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження.

Для виконання завдання було відправлено 5 елітних водолазів-розвідників ВМФ РФ з підрозділу "ПДСЗ" (підводні диверсійні сили і засоби), яки вважається добре оснащеним і навченим.

Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував. Внаслідок вибуху загинула вся група елітних російських водолазів-розвідників.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", — зазначили в ГУР.

Операції ГУР в Чорному морі — деталі

Нагадаємо, що 21 серпня бійці ГУР відмінусували катер росіян на окупованій Херсонщині. Для цього використали ракету повітряного базування і дрон Bayraktar TB2 від Baykar.

Раніше повідомлялося, що українська військова розвідка провела успішну операцію на Тендрівській косі. Бійці ГУР ліквідували кількох окупантів, комплекс РЕБ "Зонт" і РЛС "Роса".

ГУР та дрони Magurа встановили п'ять рекордів. Їх внесли до Книги рекордів України. Усі рекорди були здійснені під час оборони України, коли бійці знищували ворожу техніку. Морські дрони розробили українські інженери.

4 травня повідомлялося, що українські морські дрони Magura V7 за один день збили 2 ворожі винищувачі Су-30СМ, які вирушили на їхнє перехоплення під час атаки на військові об'єкти РФ у Криму.