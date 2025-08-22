Морской дрон ГУР прорвался к бухте в Новороссийске и уничтожил элитных водолазов ВС РФ
Для перехвата дрона россияне применили РЭБ, из-за чего морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования.
В России морской дрон Главного управления разведки Минобороны Украины наделал шума. Он прорвался в бухту в Новороссийске и взорвал 5 элитных российских водолазов, которые пытались его обезвредить. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.
Отмечается, что во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов смог приблизиться к бухте Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота.
Для выполнения задачи было отправлено 5 элитных водолазов-разведчиков ВМФ РФ из подразделения "ПДСС" (подводные диверсионные силы и средства), которое считается хорошо оснащенным и обученным.
Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал. В результате взрыва погибла вся группа элитных российских водолазов-разведчиков.
"Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", — отметили в ГУР.
Операции ГУР в Черном море — детали
Напомним, что 21 августа бойцы ГУР отминусовали катер россиян на оккупированной Херсонщине. Для этого использовали ракету воздушного базирования и дрон Bayraktar TB2 от Baykar.
Ранее сообщалось, что украинская военная разведка провела успешную операцию на Тендровской косе. Бойцы ГУР ликвидировали нескольких оккупантов, комплекс РЭБ "Зонт" и РЛС "Роса".
ГУР и дроны Magurа установили пять рекордов. Их внесли в Книгу рекордов Украины. Все рекорды были осуществлены во время обороны Украины, когда бойцы уничтожали вражескую технику. Морские дроны разработали украинские инженеры.
4 мая сообщалось, что украинские морские дроны Magura V7 за один день сбили2 вражеских истребителя Су-30СМ, которые отправились на их перехват во время атаки на военные объекты РФ в Крыму.