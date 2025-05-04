Во время атаки "приземлил" сразу 2 самолета Су-30СМ РФ: появилось первое фото дрона Magura V7

Украинские морские дроны Magura V7 за один день сбили два вражеских истребителя Су-30СМ, которые отправились на их перехват во время атаки на военные объекты РФ в Крыму. Самолеты были поражены с помощью американских ракет Sidewinder.

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Об этом пишет Naval News и публикует первое, вероятное фото Magura V7.

Издание отмечает, что Украина успешно сбила два российских истребителя, отправленные для перехвата их надводных беспилотников в Черном море, и что оно уже может раскрыть ранее неизвестный надводный беспилотник, который сбил самолеты с помощью американских ракет Sidewinder.

Первое, вероятное фото украинского морского дрона Magura V7, который был создан в Украине

Издание отмечает, что сначала стало известно об одном сбитом российском истребителе Су-30, но впоследствии стало известно, что был еще один.

"Это первые два истребителя в истории, сбитые беспилотником, но вряд ли они будут последними. Некоторые заявления указывали на использование беспилотника Magura V5, но Naval News может подтвердить, что на самом деле это был более крупный Magura V7. Это первый случай, когда вариант V7 был представлен общественности", — говорится в сообщении.

Чем отличается Magura V7 от Magura V5

Magura V7 имеет более широкий корпус с большими фиксированными пусковыми рельсами и по сути является увеличенной Magura V5, базовой моделью, которая использовалась для таранирования вражеских кораблей взрывным зарядом. Длина V7 составляет примерно 8 метров, тогда как V5 имеет длину 5,5 метров.

V7 лучше продуман, но как отмечают Naval News, пока непонятно, вооружен ли он исключительно ракетами Sidewinder или может нести другое оружие.

Magura V7 имеет схожие линии с версией V5, но имеет измененную форму носа. Эта особенность свидетельствует об улучшенной мореходности, полезной для операций зимой. Он имеет несколько антенн и датчиков связи. Вероятно, в носовой части нет взрывного заряда из-за отсутствия ударных детонаторов, но их можно настроить.

На пусковых рельсах дрона установлены 2 ракеты Sidewinder американского производства. Рабочая дальность и характеристики ракеты подобны ракетам AA-11 Archer (R-73) советской эпохи, которые использовались на другом морском дроне Sea Dragon.

"Успех украинских беспилотных надводных летательных аппаратов (БПЛА) нельзя недооценивать. Они переписывают правила морской войны", — пишет автор публикации, журналист Г.И. Сьюттон.

Напомним, что украинские морские дроны Magura-7 3 мая впервые в мире сбили вражеские истребители выпущенными из них ракетами. Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что для этого использовали средства класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.