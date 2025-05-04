Під час атаки "приземлив" одразу 2 літаки Су-30СМ РФ: з'явилося перше фото дрона Magura V7

Українські морські дрони Magura V7 за один день збили два ворожі винищувачі Су-30СМ, які вирушили на їхнє перехоплення під час атаки на військові об'єкти РФ в Криму. Літаки були уражені за допомогою американських ракет Sidewinder.

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Про це пише Naval News і публікує перше, ймовірне фото Magura V7.

Видання зазначає, що Україна успішно збила два російські винищувачі, відправлені для перехоплення їхніх надводних безпілотників у Чорному морі, і що воно вже може розкрити раніше невідомий надводний безпілотник, який збив літаки за допомогою американських ракет Sidewinder.

Перше, ймовірне фото українського морського дрона Magura V7

Видання зазначає, що спершу стало відомо про один збитий російський винищувач Су-30, але згодом стало відомо, що був ще один.

"Це перші два винищувачі в історії, збиті безпілотником, але навряд чи вони будуть останніми. Деякі заяви вказували на використання безпілотника Magura V5, але Naval News може підтвердити, що насправді це був більший Magura V7. Це перший випадок, коли варіант V7 був представлений громадськості", — йдеться в повідомленні.

Чим відрізняється Magura V7 від Magura V5

Magura V7 має ширший корпус з великими фіксованими пусковими рейками і по суті є збільшеною Magura V5, базовою моделлю, яка використовувалася для таранування ворожих кораблів вибуховим зарядом. Довжина V7 становить приблизно 8 метрів, тоді як V5 має довжину 5,5 метрів.

V7 краще продумана, але як зазначають Naval News, поки незрозуміло, чи озброєний він виключно ракетами Sidewinder, чи може нести іншу зброю.

Magura V7 має схожі лінії з версією V5, але має змінену форму носа. Ця особливість свідчить про покращену морехідність, корисну для операцій взимку. Він має кілька антен і датчиків зв'язку. Ймовірно, в носовій частині немає вибухового заряду через відсутність ударних детонаторів, алеїх можна налаштувати.

На пускових рейках дрону встановлені 2 ракети Sidewinder американського виробництва. Робоча дальність та характеристики ракети подібні до ракет AA-11 Archer (R-73) радянської епохи, що використовувалися на іншому морському дроні Sea Dragon.

"Успіх українських безпілотних надводних літальних апаратів (БПЛА) не можна недооцінювати. Вони переписують правила морської війни", — пише автор публікації, журналіст Г.І. Сьюттон.

Нагадаємо, що українські морські дрони Magura-7 3 травня вперше в світі збили ворожі винищувачі випущеними з них ракетами. Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що для цього використали засоби класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.