Екіпаж першого катапультувався, а другого — загинув: Буданов розповів деталі знищення 2 літаків РФ

Українські морські дрони Magura-7 3 травня вперше в світі збили ворожі винищувачі випущеними з них ракетами. Для цього використали засоби класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.

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Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone.

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотниками, і перше використання AIM-9 з безпілотника для знищення літака.

"Це історичний момент", – сказав Буданов.

За його інформацією, один літак був збитий адаптованою ракетою класу " повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) з інфрачервоним наведенням. ГУР використало для атаки три безпілотники Magura-7, два з яких вели вогонь по літаках. Він пояснив, що Magura-7 – це варіант Magura-5, але дещо видозмінений.

Також Кирило Буданов зауважив, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми повідомленнями, екіпаж другого літака загинув, додав він.

ГУР почало встановлювати AIM-9 на безпілотники у січні 2025 року.

"Ми використовуємо кілька моделей ракет на нашому Magura-7, але найкращі результати отримуємо з AIM-9", – зазначив він.

Що кажуть влучання дронів Magura-7 в літак Су-30 в РФ

Російський військовий експерт Владислав Шуригін у своєму Telegram-каналі повідомив, що Україна збила Су-30 приблизно за 50 км на захід від Новоросійська, "використовуючи ту саму тактику: виманили його та спіймали".

"Пілоти катапультувалися, і їх підібрали цивільні моряки. Обидва живі, а літак – до біса. Головне, що люди живі",- написав він.

Шуригін дорікнув російським військовим за те, що вони дозволили українським безпілотникам бути настільки ефективними.

"Сам факт удару ЗРК не є новим, оскільки Збройні сили України вже атакували подібним чином у грудні минулого року. Але чомусь багатьох це досі дивує. І найголовніше, що є засоби для боротьби з цією загрозою. Як показала практика сьогодні ввечері, навіть звичайні FPV- дрони з компетентними операторами ефективно знищують БПС", — написав він.

Знищення літаків РФ 3 травня: що відомо

Спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України в Чорному морі ліквідували російський Су-30 2 травня. Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Багатоцільовий винищувач Росії орієнтовною вартістю близько $50 мільйонів, спалахнув у повітрі та впав у море.

У своєму вечірньому зверненні президент України повідомив, що 3 травня було знищено 2 ворожі винищувачі. Один з них в окупованому Криму. Також були влучання у ворожі склади на окупованому півострові.