"Нас б'ють, як мух": російські пропагандисти просять закінчити війну

Російський пропагандист Олександр Сладков після збиття Су-30 з водного дрону закликав президента РФ Володимира Путіна завершувати війну.

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Таку заяви росіянин зробив у своєму Telegram-каналі.

"Нас б'ють, як мух", – написав Сладков.

Так пропагандисти в РФ переживають чергову поразку своєї армії на фронті – знищення російського винищувача Су-30, збитого ракетою, випущеною з українського морського дрону. То ж, Сладков дійшов до такого висновку, що йому стало шкода російську армію.

"Мені нас шкода. Нас б'ють. Я вже дійшов до жалю. Був період заперечення, гніву, ще щось. А тепер я прийняв ситуацію такою, якою вона є. Нас б'ють, як мух", — написав він.

За словами росіянина, усю Росію "трясе" від нальотів українських безпілотників, а російський бойовий флот не знає, куди сховатися.

Сладков закликав припинити війну Фото: Скріншот

Підсумовуючи сказане, Сладков почав вимагати від кремлівського режиму згортати війну або "переходити до заморозки, перемир'я або ще кудись".

За словами росіянина, їхня армія на фоні продовження повномасштабної війни може "сточити" своїх солдатів. Таким чином пропагандист підтвердив проблеми ЗС РФ з особовим складом унаслідок великих втрат на полі бою.

Знищення літака Су-30 морським дроном Magura

Спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України в Чорному морі ліквідували російський Су-30 2 травня. Ба більеш, це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

"Багатоцільовий винищувач Росії орієнтовною вартістю близько $50 мільйонів, спалахнув у повітрі та впав у море. На дно володінь безжального "Нептуна", — розповіли розвідники.

Нагадаємо, журналіст Роман Цимбалюк відреагував на погрози російських пропагандистів завдати удару по Україні в разі атаки Києва по параду до Дня перемоги 9 травня в столиці РФ.

Також Фокус писав про реакцію Медведєва на відмову президента України Володимира Зеленського приймати пропозицію про триденне "перемир'я" на 9 травня. Росіянин публічно погрожує знищенням Києва в разі "провокації" на параді в Москві в День перемоги.