"Нас бьют, как мух": российские пропагандисты просят закончить войну

Российский пропагандист Александр Сладков после сбития Су-30 с водного дрона призвал президента РФ Владимира Путина завершать войну.

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Такое заявления россиянин сделал в своем Telegram-канале.

"Нас бьют, как мух", — написал Сладков.

Так пропагандисты в РФ переживают очередное поражение своей армии на фронте — уничтожение российского истребителя Су-30, сбитого ракетой, выпущенной из украинского морского дрона. Так, Сладков пришел к такому выводу, что ему стало жаль российскую армию.

"Мне нас жаль. Нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще что-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух", — написал он.

По словам россиянина, всю Россию "трясет" от налетов украинских беспилотников, а российский боевой флот не знает, куда спрятаться.

Сладков призвал прекратить войну Фото: скріншот

Подытоживая сказанное, Сладков потребовал от кремлевского режима сворачивать войну или "переходить к заморозке, перемирию или еще куда-то".

По словам россиянина, их армия на фоне продолжения полномасштабной войны может "сточить" своих солдат. Таким образом пропагандист подтвердил проблемы ВС РФ с личным составом вследствие больших потерь на поле боя.

Уничтожение самолета Су-30 морским дроном Magura

Спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30 2 мая. Более того, это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.

"Многоцелевой истребитель России ориентировочной стоимостью около $50 миллионов, вспыхнул в воздухе и упал в море. На дно владений безжалостного "Нептуна", — рассказали разведчики.

Напомним, журналист Роман Цимбалюк отреагировал на угрозы российских пропагандистов нанести удар по Украине в случае атаки Киева по параду ко Дню победы 9 мая в столице РФ.

Также Фокус писал о реакции Медведева на отказ президента Украины Владимира Зеленского принимать предложение о трехдневном "перемирии" на 9 мая. Россиянин публично угрожает уничтожением Киева в случае "провокации" на параде в Москве в День победы.