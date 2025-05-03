"Такого еще не было": Цимбалюк прокомментировал вероятность удара по параду в Москве (видео)

Украинский журналист Роман Цимбалюк прокомментировал угрозы российских пропагандистов нанести удар по Украине в случае атаки Киева по параду ко Дню победы 9 мая в столице РФ.

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Соответствующее видео появилось на YouTube корреспондента.

Роман Цимбалюк отреагировал на заявления российских пропагандистов

Цимбалюк показал отрывок общения двух российских пропагандистов, во время чего они рассуждают на тему ответного удара в виде реакции на "испорченный парад" на Красной площади в Москве. Россияне публично заявляют, что в случае атаки украинскими дронами по параду стоит нанести мощный ответный удар по Украине.

В кадре российский военный журналист Виктор Баранец размышляет, какой может быть реакция президента РФ Владимира Путина на прилет дронов по Москве 9 мая.

"Если бы я был министром обороны или даже президентом, то на всякий случай дал бы нашей армии команду на тот случай, если, не дай Бог, будут покушения на Красную площадь, на "священный парад Победы", нанести сокрушительный удар по Киеву", — сказал Баранец, добавив, что российской стороне нужно уже официально об этом предупредить.

Между тем Роман Цимбалюк отреагировал на это так: "Такие заявления уже звучали, ударить по "центру принятия решений" и т.д., а вот заявления о том, что не будет парада на 9 мая, такого еще не было. Смотрите, как они забренчали там, позорные уроды".

Путин объявил перемирие на День победы

28 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин заявил о перемирии в войне, которое якобы будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. Киев отверг предложение российской стороны.

Напомним, россияне планируют устроить теракты на парадах ко Дню победы в регионах РФ, обвинив в этом Украину. Таким образом враг хочет привлечь больший мобилизационный ресурс на войну.

Также Фокус писал о реакции заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева на отказ президента Украины Владимира Зеленского принимать предложение о трехдневном "перемирии" на 9 мая. Россиянин публично угрожает уничтожением Киева в случае "провокации" на параде в Москве в День победы.