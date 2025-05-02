Чтобы обвинить Украину: россияне планируют организовать теракты во время парадов ко Дню победы, — InformNapalm

Российские спецслужбы планируют организовать теракты в нескольких регионах России во время парадов к 80-летию Дня победы, чтобы обвинить Украину и мобилизовать больше людей на войну.

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Об этом пишет InformNapalm 2 мая.

Международное разведывательное сообщество со ссылкой на информацию, полученную от агентурной разведки HUMINT, отмечает, что, по предварительным данным, на высоком уровне в структуре российских силовых ведомств уже были даны указания устроить показательные теракты в ряде регионов РФ в мае во время парадов ко Дню победы.

По словам разведчиков, на обеспечение организации парада в Москве бросают все силы, чтобы он состоялся без инцидентов.

Между тем далекие от столицы регионы не только оставляют без прикрытия, но могут "получить" несколько громких информационных поводов.

Более того, сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой Москве, однако впоследствии спецслужбы решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому они попытаются оранизировать теракты в регионах, подальше от Федерального центра, а именно в Хабаровске и Улан-Удэ.

Целью россиян является обвинить Украину в этих атаках, сорвать "мирные инициативы" США, использовать повод для большей мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов, рассказывают разведчики.

"В принципе, сейчас уже давно не 1999 год и нам абсолютно все равно будут ли ФСБ снова взрывать Россию, чтобы попытаться в очередной раз объяснить россиянам почему нужно продолжать войну. И сейчас уже давно не 2014 год, когда российские операции под чужим флагом еще могли сильно волновать Украину. А сейчас если российские спецслужбы и взорвут несколько десятков своих граждан, которые в Z-угаре выйдут смотреть на военную технику страны-агрессора, то это не должно никого расстроить в мире. Разве что кроме Трампа, на которого, возможно, и рассчитывают такие представления", — пишут в InformNapalm.

Путин объявил перемирие на День победы

28 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин заявил о перемирии в войне, которое якобы будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая.

Российская сторона подчеркнула, что Киев должен последовать этому примеру. Между тем украинская сторона и не отказалась, и не согласилась на это предложение. В МИД предлагают устанавливать перемирие минимум на 30 суток, а не только на время проведения парада в Москве.

Напомним, Путин стремится к перемирию на 9 мая из-за угрозы атаки Украины на парад в Москве. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Денис Ярославский. Он добавил, что украинские дальнобойные средства уже могут достигать столицы РФ, а россияне об этом хорошо знают.

Также Фокус писал об ударе в ночь на 2 мая ВС РФ по Запорожью. Россияне целились в ремонтный завод "Укрзализныци".