Опять по гражданскому: ВС РФ попали по ремонтному заводу "Укрзализныци" в Запорожье

В ночь на 2 мая Вооруженные Силы Российской Федерации ударили по Запорожью, целясь в ремонтный завод "Укрзализныци". Персонал компании вовремя спустился в убежище, поэтому есть разрушения и нет погибших. Между тем с начала войны это уже второй ремонтный завод, поврежденный россиянами.

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О деталях ночной атаки ВС РФ по Запорожью говорится в Telegram-канале "Укрзализныци".

Сообщение о последствиях российских атак появилось в канале компании в 7:17 2 мая. Указано, что ВС РФ атаковали предприятие — Запорожский электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ). Завод является полностью гражданским объектом и занимается ремонтом пассажирских электровозов, отмечается в сообщении. Также указывается, что это второй удар россиян по такому предприятию. Как написала "Укрзализныця", ранее от российского удара пострадал Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве.

В результате российской атаки на Запорожье на заводе начался пожар, указано в заметке. По состоянию на утро работники ГСЧС с ним справились. Дежурные рабочие ЗЭРЗ находились в укрытии, поэтому раненых и погибших нет, отметила "Укрзализныця".

Атака "Шахедов" РФ на Запорожье — Укрзализныця об ударе по ЗЭРЗ Фото: Скриншот

Запорожский электровозоремонтный завод — 120-летнее предприятие, расположенное в центральных районах Запорожья. Завод состоит из семи цехов, которые занимаются ремонтом пассажирских электровозов. Расстояние от ЗЭРЗ до линии фронта — около 36 км (по прямой).

Атака "Шахедов" РФ на Запорожье — как выглядел цех ЗЕРЗ в мирные времена Фото: Запорожские вести

Атака "Шахедов" РФ на Запорожье — что произошло 2 мая

Отметим, в ночь с 1 на 2 мая ВС РФ атаковали Запорожье, подтвердил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. На видео, опубликованное ГСЧС, показали дом с пробитой стеной, внутри которого пылает пожар.

Согласно данным военной администрации, было около 10 ударов. В результате российской атаки получили ранения около 30 человек, среди них — 13-летний мальчик. Один из пострадавших — 61-летний мужчина: его сначала считали погибшим, а потом вытащили из-под завалов и отправили в больницу. Под ударом врага оказался многоквартирный дом, учебное заведение (университет), объекты инфраструктуры.

В 2022 году медиа писали об ударе РФ по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Российская воздушная атака состоялась в июне. Как сообщила "Укрзализныця", по предприятию ударили ракеты и ранили одного работника.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о ночном ударе ВС РФ по Запорожью на основе сообщений мониторинговых каналов и власти. Тем временем 30 апреля под массированную атаку попал город Днепр: жители города поделились впечатлениями от взрывов вплотную к домам.