ВС РФ массированно атаковали Запорожье: люди оказались под завалами, есть погибший и раненые (фото, видео)

Поздно вечером 1 мая российская армия нанесла не менее 10 ударов по Запорожью: под ударом оказались жилой многоэтажный дом, местные образовательные учреждения и объекты инфраструктуры. На местах поднялось несколько пожаров.

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Фокус собрал информацию относительно вечерней атаки по городу.

Около 21:40 часов в Запорожье была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Мониторинговые каналы предупредили о движении около 12 дронов в направлении областного центра.

Вскоре в Запорожской области и в Запорожье прозвучала серия взрывов, работала противовоздушная оборона. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров призвал жителей находиться в безопасных местах.

Скриншот | сообщение председателя ОВА

Вскоре после атаки Иван Федоров показал последствия российского обстрела. На фото видно, как поднялся пожар в разрушенном доме.

Около 23:00 часов в Запорожской ОВА сообщили, что из-за обстрела пострадала местная школа. Также стало известно об одном погибшем мужчине, которому было 61 год.

По информации ведомства, под завалами в Запорожье есть люди.

Около 23:20 часов Иван Федоров уточнил последствия атаки: по его информации, количество пострадавших в городе возросло до четырех.

Также в ведомстве показали видео с последствиями массированной атаки по Запорожью.

По состоянию на 23:22 часов количество раненых из-за атаки возросло до семи.

На местах российского обстрела в Запорожье продолжают работать оперативные службы. Другие последствия массированной атаки ВС РФ уточняются.

Напомним, 1 мая заместитель командира 3-й ОШбр Максим Жорин рассказал о том, что россияне часто снаряжают "Шахеды" и другие ударные БпЛА гвоздями.

Также 1 мая местные власти сообщили, что в Киеве после ночной атаки БпЛА взорвались отсроченные кассетные боеприпасы.