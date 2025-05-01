После ночной атаки БПЛА: в Киеве взорвались отсроченные кассетные боеприпасы, детали

В Дарницком районе Киева после российского обстрела дронами-камикадзе в ночь на 1 мая взорвались отсроченные кассетные боеприпасы. В администрации Шевченковского района призвали жителей быть максимально осторожными.

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Об этом сообщил на странице в Facebook временно исполняющий обязанности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Поповцев.

По словам чиновника, кассетные боеприпасы могли разбросать вражеские беспилотные летательные аппараты. Взрывы были зафиксированы в микрорайоне Бортничи. Поповцев призвал жителей Шевченковского района быть осторожными и по возможности оставаться в безопасных местах, желательно — в укрытиях или подвалах.

Он объяснил, как нужно действовать, если на улице оказались подозрительные предметы:

нельзя подходить к ним близко;

необходимо отойти на безопасное расстояние;

безотлагательно вызвать полицию и спасателей по номеру 102;

сообщить спасательным службам точное место нахождения объекта.

Жителей Киева предупреждают об опасности детонации кассетных боеприпасов после российских обстрелов Фото: скриншот

Киевская городская государственная администрация объявила воздушную тревогу в столице в 0:30 1 мая. Отбой был объявлен в 1:35. Утром в администрации напомнили киевлянам о том, что опасно прикасаться к неизвестным предметам на улицах и поднимать их с земли.

"Неизвестные предметы, которые могут лежать на земле после вражеских атак, могут оказаться взрывоопасными", — отметили в КГГА.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в Дарницком районе Киева работают профессиональные саперы, а правоохранители ограничили доступ к потенциально опасной территории.

Кассетные боеприпасы на вооружении ВС РФ: что известно

Во время российского удара по Доброполью Донецкой области 8 марта местные Telegram-каналы сообщали, что атака была осуществлена кассетными боеприпасами.

20 октября 2024 года в Telegram-канале "Полковник ГШ" появлялись фотографии новой версии ракеты Х-69 с кассетной боевой частью, которой РФ ударила по Украине накануне. автор канала призвал не трогать разбросанные после атаки такой ракетой металлические пули и вызывать подразделения ГСЧС в случае их обнаружения.

Издание Defense Express в июне 2024 года писало, что россияне бьют по аэродромам кассетными Х-101, которые не взрываются в воздухе и могут иметь систему автоматической детонации по таймеру.