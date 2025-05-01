Після нічної атаки БПЛА: у Києві вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси, деталі

У Дарницькому районі Києва після російського обстрілу дронами-камікадзе в ніч на 1 травня вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси. В адміністрації Шевченківського району закликали жителів бути максимально обережними.

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Про це повідомив на сторінці у Facebook тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев.

За словами посадовця, касетні боєприпаси могли розкидати ворожі безпілотні літальні апарати. Вибухи було зафіксовано в мікрорайоні Бортничі. Поповцев закликав мешканців Шевченківського району бути обережними та за можливості залишатися в безпечних місцях, бажано — в укриттях або підвалах.

Він пояснив, як потрібно діяти, якщо на вулиці виявилися підозрілі предмети:

не можна підходити до них близько;

необхідно відійти на безпечну відстань;

невідкладно викликати поліцію та рятувальників за номером 102;

повідомити рятувальним службам точне місце знаходження об'єкта.

Жителів Києва попереджають про небезпеку детонації касетних боєприпасів після російських обстрілів Фото: скриншот

Київська міська державна адміністрація оголосила повітряну тривогу у столиці о 0:30 1 травня. Відбій було оголошено о 1:35. Вранці в адміністрації нагадали киянам про те, що небезпечно торкатися невідомих предметах на вулицях і підіймати їх з землі.

"Невідомі предмети, які можуть лежати на землі після ворожих атак, можуть виявитися вибухонебезпечними", — наголосили в КМДА.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що в Дарницькому районі Києва працюють професійні сапери, а правоохоронці обмежили доступ до потенційно небезпечної території.

Касетні боєприпаси на озброєнні ЗС РФ: що відомо

Під час російського удару по Добропіллю Донецької області 8 березня місцеві Telegram-канали повідомляли, що атаку було здійснено касетними боєприпасами.

20 жовтня 2024 року в Telegram-каналі "Полковник ГШ" з'являлися світлини нової версії ракети Х-69 з касетною бойовою частиною, якою РФ ударила по Україні напередодні. автор каналу закликав не чіпати розкидані після атаки такою ракетою металеві кулі та викликати підрозділи ДСНС в разі їх виявлення.

Видання Defense Express у червні 2024 року писало, що росіяни б'ють по аеродромах касетними Х-101, які не вибухають у повітрі та можуть мати систему автоматичної детонації за таймером.