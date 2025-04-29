ЗС РФ атакували "Шахедами" Київ: у столиці згорів будинок, є поранені, — мер

Збройні сили Російської Федерації в ніч на 29 квітня атакували Київ дрона-камікадзе "Шахед", за якими полювали засоби протиповітряної оборони. Через падіння уламків сталось займання у Деснянському районі столиці.

Related video

Фокус зібрав інформацію про атаку "Шахедів" на Київ, оприлюднену органами влади.

Київський міський голова Віталій Кличко о 1:48 підтвердив наліт російських дронів-камікадзе, які загрожували столиці. Мер повідомив, що у Деснянському районі загорівся будинок та автомобіль. У перші хвилини після інциденту не було відомо, чи є поранені та масштаби руйнування. Посадовець пояснив, що на місце подій прямують екстрені служби, зокрема — лікарі.

За пів години мер оновив дані про удар РФ по столиці. Зі слів Кличка, під час нічної атаки ЗС РФ поранено жінку. Міський голова уточнив, яка будівля постраждала: у Деснянському районі згорів триповерховий будинок-база відпочинку.

Атака "Шахедів" на Київ - Кличко про удар ЗС РФ 29 квітня Фото: Скриншот

Атака "Шахедів" на Київ — що сталось 29 квітня

В ніч на 29 квітня у моніторингових каналах писали про атаку "Шахедів" на Київ. Кореспондент Фокусу повідомили про перші звуки вибухів, які пролунали близько 1 год. Згодом в анонімному каналі "Труха Київ" опублікували заблюрені відео, зроблені киянами: видно вибухи у повітрі, чути звуки пострілів, ймовірно, засобів ППО, та гул двигунів "Шахедів".

Начальник КМВА Тимур Ткаченко о 8 год. 29 квітня розповів про нічні події. Згідно з даними військової адміністрації, у столиці тричі вмикали сигнал повітряної тривоги: місту загрожували "Шахеди" та балістика. ЗС РФ запустили по Києву 11 ударних дронів, написав посадовець. Сили ППО збили дев'ять ворожих безпілотників, а ще два були локаційно втрачені, написав він. Завдяки роботі Сил оборони об'єкти інфраструктури не постраждали, вказано у дописі.

Крім того, Ткаченко уточнив, що сталось у Деснянському районі. Вказується, що почалась пожежа на території бази відпочинку. Вогонь загрожував будинку та автомобілям і, станом на 8 год, пожежники ще працюють. Також з'ясувалось, що внаслідок нічної атаки РФ є троє постраждалих, яким не знадобилась госпіталізація.

ДСНС поки що не публікувало фото з місця подій з наслідками атаки "Шахедів" РФ на Київ. Тим часом Повітряні сили відзвітували про нічний удар. Повітряне командування повідомило, що росіяни запустили по українцях 100 ударних дронів. З них — збили 37 БПЛА, локаційно втратили 47, не зрозуміла доля 16. Від російського удару постраждали чотири області: Київська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, ідеться у дописі Повітряних сил у Telegram-каналі.

Зазначимо, 24 квітня ЗС РФ здійснили комбіновану атаку на Київ, під час якої застосували балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед". Внаслідок російського удару загинуло 12 людей, пів сотні киян отримали поранення.

Нагадуємо, 28 квітня росіяни вдарили по Черкасах і місцева влада попросила людей певний час не вмикати газові прилади.