ВС РФ атаковали "Шахедами" Киев: в столице сгорел дом, есть раненые, — мэр

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 29 апреля атаковали Киев дрона-камикадзе "Шахед", за которыми охотились средства противовоздушной обороны. Из-за падения обломков произошло возгорание в Деснянском районе столицы.

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Фокус собрал информацию об атаке "Шахедов" на Киев, обнародованную органами власти.

Киевский городской голова Виталий Кличко в 1:48 подтвердил налет российских дронов-камикадзе, которые угрожали столице. Мэр сообщил, что в Деснянском районе загорелся дом и автомобиль. В первые минуты после инцидента не было известно, есть ли раненые и масштабы разрушений. Чиновник пояснил, что на место событий направляются экстренные службы, в частности — врачи.

Через полчаса мэр обновил данные об ударе РФ по столице. По словам Кличко, во время ночной атаки ВС РФ ранена женщина. Городской голова уточнил, какое здание пострадало: в Деснянском районе сгорел трехэтажный дом-база отдыха.

Атака "Шахедов" на Киев — Кличко об ударе ВС РФ 29 апреля Фото: Скриншот

Атака "Шахедов" на Киев — что произошло 29 апреля

В ночь на 29 апреля в мониторинговых каналах писали об атаке "Шахедов" на Киев. Корреспондент Фокуса сообщили о первых звуках взрывов, которые прозвучали около 1 часа ночи. Позже в анонимном канале "Труха Киев" опубликовали заблюренные видео, сделанные киевлянами: видны взрывы в воздухе, слышны звуки выстрелов, вероятно, средств ПВО, и гул двигателей "Шахедов".

Начальник КГВА Тимур Ткаченко в 8 час. 29 апреля рассказал о ночных событиях. Согласно данным военной администрации, в столице трижды включали сигнал воздушной тревоги: городу угрожали "Шахеды" и баллистика. ВС РФ запустили по Киеву 11 ударных дронов, написал чиновник. Силы ПВО сбили девять вражеских беспилотников, а еще два были локально потеряны, написал он. Благодаря работе Сил обороны объекты инфраструктуры не пострадали, указано в заметке.

Кроме того, Ткаченко уточнил, что произошло в Деснянском районе. Указывается, что начался пожар на территории базы отдыха. Огонь угрожал дому и автомобилям и, по состоянию на 8 ч, пожарные еще работают. Также выяснилось, что в результате ночной атаки РФ есть трое пострадавших, которым не понадобилась госпитализация.

ГСЧС пока не публиковало фото с места событий с последствиями атаки "Шахедов" РФ на Киев. Тем временем Воздушные силы отчитались о ночном ударе. Воздушное командование сообщило, что россияне запустили по украинцам 100 ударных дронов. Из них — сбили 37 БПЛА, локально потеряли 47, не понятна судьба 16. От российского удара пострадали четыре области: Киевская, Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram-канале.

Отметим, 24 апреля ВС РФ осуществили комбинированную атаку на Киев, во время которой применили баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед". В результате российского удара погибли 12 человек, полсотни киевлян получили ранения.

Напоминаем, 28 апреля россияне ударили по Черкассам и местные власти попросили людей некоторое время не включать газовые приборы.