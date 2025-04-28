Удары "Шахедами" по Черкассам: жителей города просят срочно выключить газовые приборы (видео)

Российская армия повредила дроном-камикадзе "Шахед" один из объектов инфраструктуры в Черкассах. Местных жителей просят не включать газ, идут аварийные работы.

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Об этом сообщил в Telegram мэр города Анатолий Бондаренко.

Градоначальник подчеркнул, что сегодня Черкассы пережили длительную атаку "Шахедами". Из-за продолжения аварийных работ на одном из объектов газоснабжения он просит срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах.

"Сейчас работают аварийные службы. Более подробную информацию обязательно сообщим в течение дня", — проинформировал Бондаренко.

Аналогичное предупреждение сделал и начальник Черкасской военной администрации Игорь Табурец.

"Черкассы, Хутора, Слобода, Вергуны, Нечаевка, Геронимовка, Хацки. В связи со срочными ремонтными работами просим вас прекратить потребление газа с перекрытием кранов на котлах и газовых плитах", — заявил он.

По оценкам чиновника, 28 апреля Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак ВС РФ. По предварительным данным, ВСУ уничтожили 15 БПЛА, но есть и попадания.

"Поврежден объект газового хозяйства. Без газоснабжения часть потребителей областного центра и близлежащих сел", — проинформировал Табурец.

Напомним, ВС РФ в последнее время запускают по Украине ударные дроны с загадочным названием "Бандероль". Известно, что аппараты летят с высокой скоростью.

Фокус также писал о массированной атаке БПЛА ночью 26 апреля по Кропивницкому. В городе прогремело десять взрывов за 30 минут.