Удари "Шахедами" по Черкасах: жителів міста просять терміново вимкнути газові прилади (відео)

Російська армія пошкодила дроном-камікадзе "Шахед" один з об'єктів інфраструктури в Черкасах. Місцевих жителів просять не вмикати газ, тривають аварійні роботи.

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Про це повідомив у Telegram мер міста Анатолій Бондаренко.

Градоначальник підкреслив, що сьогодні Черкаси пережили тривалу атаку "Шахедами". Через продовження аварійних робіт на одному з об'єктів газопостачання він просить терміново вимкнути всі газові прилади та не користуватися газом у приватних будинках.

"Зараз працюють аварійні служби. Детальнішу інформацію обов'язково повідомимо протягом дня", — поінформував Бондаренко.

Аналогічне попередження зробив і начальник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець.

"Черкаси, Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки. У зв'язку з терміновими ремонтними роботами просимо вас припинити споживання газу з перекриттям кранів на котлах і газових плитах", — заявив він.

За оцінками чиновника, 28 квітня Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак ЗС РФ. За попередніми даними, ЗСУ знищили 15 БПЛА, але є і влучання.

"Пошкоджено об'єкт газового господарства. Без газопостачання частина споживачів обласного центру та прилеглих сіл", — поінформував Табурець.

Нагадаємо, ЗС РФ останнім часом запускають по Україні ударні дрони із загадковою назвою "Бандероль". Відомо, що апарати летять із високою швидкістю.

Фокус також писав про масовану атаку БПЛА вночі 26 квітня по Кропивницькому. У місті прогриміло десять вибухів за 30 хвилин.