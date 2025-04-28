Реактивний "Шахед" або "Бандероль": експерт оцінив нові БПЛА, які запускає Росія

Останнім часом російська армія почала запускати загадкові безпілотні літальні апарати з високою швидкістю, які називають "Бандеролями".

Related video

Військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що з цього приводу з'явилося багато неперевіреної та непідтвердженої інформації, тому спробував проаналізувати ситуацію.

Від початку квітня в повітряному просторі над Чорним морем фіксувалися 4 цілі, швидкість яких становила в середньому 500 км/год. Запускалися ці цілі локаційно із західної частини тимчасово окупованого півострова Крим і більшу частину шляху летіли на висоті близько 500 метрів.

Передбачається, що це реактивна версія Shahed-136 або БПЛА під назвою "Бандероль". Олександр Коваленко запевнив, що, всупереч чуткам, жодна з цілей не запускалася з повітряного носія типу розвідувально-ударного БПЛА "Оріон".

Цілі пролетіли максимум 140-150 км. Найдальший маршрут, зафіксований у цього типу засобів, був до міста Вознесенськ Миколаївської області. Один із загадкових апаратів було локаційно втрачено над Чорним морем, тобто він упав незабаром після запуску. Практично всі траєкторії польотів цілей були прямими, що вказує на обмежену здатність маневрувати або її відсутність.

"Якщо це щось схоже на те, що гуляє в мережі у вигляді зображення дрона "Бандероль", або реактивний Shahed-136, то їхня конструкція дуже далека для ефективного застосування реактивних швидкостей", — наголосив експерт.

Так може виглядати російський реактивний БПЛА "Бандероль"

На його думку, російські війська почали випробовувати реактивний дрон невідомого типу. Поки що техніка відмовляє у 25% випадків, через проблеми окупанти запускають за прямими траєкторіями. Від звичайного "Шахеда" нові моделі відрізняються поганою маневреністю та меншою дальністю, хоча набагато швидше летять.

"Якщо реактивні засоби і будуть застосовуватися, то переважно на обмежених відстанях, з мінімальною ймовірністю перехоплення на основній ділянці шляху засобами ППО — тобто, причорноморські регіон, Херсонська, Миколаївська та Одеська області", — поділився висновком аналітик.

Ймовірно, завдяки випробуванням російські інженери вестимуть роботу над помилками, усуватимуть недоліки і покращуватимуть характеристики дронів. Швидкість близько 500 км/год значно ускладнює застосування мобільних вогневих груп, якщо у них на озброєнні немає ПЗРК.

"Цілком можливо, що саме для терору південного регіону їх застосовуватимуть передусім, що не тільки підкреслює актуальність ЗРК, ПЗРК, а також легкої авіації в питаннях протидії цим засобам терору, а й ставить це питання в коротко-терміновій перспективі в центрі уваги", — підсумував Олександр Коваленко.

Раніше писали, що росіяни почали використовувати дрони "Шахед" для розвідки та коригування вогню. За словами українського волонтера Сергія Стерненка, це підвищує небезпеку для міст у тилу України.