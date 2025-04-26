"Прозвучало десять взрывов": Россия атаковала Кропивницкий дронами, что известно

Ночью 26 апреля российская армия массированно атаковала БпЛА Кропивницкий: в городе прогремело десять взрывов в течение почти получаса, зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.

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Фокус собрал информацию о ночной атаке России по Кропивницкому.

Воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена около 23:20 часов 25 апреля. Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА, которые заходили в воздушное пространство Украины с Херсонщины в направлении Николаевщины, а потом двигались курсом на Кировоградскую область.

Около 00:30 часов Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных БпЛА движутся в направлении Кропивницкого.

Вскоре в городе прогремели взрывы.

Через несколько минут еще серия взрывов прогремела в Кропивницком. В Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что 8 ударных БпЛА атакуют город.

Атака продолжилась и в последующие минуты — еще несколько взрывов было слышно в Кропивницком.

Около 01:30 часов председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил в своем Telegram-канале о первых последствиях массированной атаки БпЛА по Кропивницкому. По его словам, в результате обстрела в городе повреждены складские помещения.

Скриншот | сообщение председателя Кировоградской ОВА о последствиях

Информации о пострадавших из-за атаки России по Кропивницкому по состоянию на 02:50 нет. На местах обстрела работают спасатели.

Корреспонденты "Суспільного" также отметили, что всего в Кропивницком прозвучало десять взрывов в период с 00:25 до 00:52 часов.

Местные паблики также распространили информацию, что над Кропивницким после атаки поднялся дым, на кадрах с места событий виден пожар.

Другие последствия атаки по Кропивницкому пока уточняются. По состоянию на 02:55 воздушная тревога в Кировоградской области продолжается, Украину продолжают атаковать российские БпЛА.

Напомним, 26 апреля украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш рассказал, что Россия начала атаковать Украину новыми ударными БпЛА, которые имеют название "Бандероль".

Также 25 апреля "Госпитальеры" сообщили, что российская армия разрушила их базу, расположенную в Павлограде.