"Сакральное место": ВС РФ разрушили базу медбатальона "Госпитальеры" в Павлограде (фото)

Россияне во время атаки на Павлоград в Днепропетровской области полностью уничтожили базу медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", нанеся удар двумя "Шахедами".

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Об этом "Госпитальеры" сообщили в своем Facebook 25 апреля.

Сгорели все три этажа здания и имущество батальона. Люди и животные не пострадали от рук россиян благодаря предварительной организованной работе "Госпитальеров".

"Мы рассредоточились по району. Животных вывели в вольеры", — рассказала начштаба Багира.

В батальоне отметили, что "огонь забрал стены", но "не смог забрать память и смысл", ведь павлоградская база работала с 2015 года и "видела все".

"Мы были точкой тепла, спасения, помощи, человечности. Наша база приютила не одного парамедика и военного, она была приютом для переселенцев, для всех жертв войны, в конце концов, даже для раненых животных находилось место в нашем общем доме. [...] Там была память о наших павших "госпитальерах", артефакты их неоценимой жизни и подвига, которых тоже уже нет", — рассказала командир батальона Яна Зинкевич.

"Госпитальеры" объявили сбор на 20 миллионов гривен для новой базы батальона.

Россияне разрушили базу "Госпитальеров" в Павлограде Фото: Госпітальєри/Facebook

"Хорошо что небо взяло зданием, а не людьми. Базу очень жаль", — сказал руководитель учебного центра "Госпитальеров" Дженнер.

Уничтоженную базу называют "сакральным местом, где происходили важные вещи".

Россияне разрушили базу "Госпитальеров" в Павлограде Фото: Яна Зінченко/Facebook

"У нас есть злость, у нас нет желания останавливаться", — добавила Яна Зинкевич.

Напомним, в Павлограде во время атаки россиян на город 25 апреля один из дронов попал в 5-этажный дом. Удар пришелся в квартиру, где находились три человека. Погибли отец и 15-летняя дочь.

Также Фокус писал о том, что количество погибших из-за атаки БПЛА по Павлограду Днепропетровской области увеличилось до трех, а раненых — до 14 человек.