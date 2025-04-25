Удар по Павлограду: 3 человека погибли, 15 пострадавших, среди них — 6-летний мальчик (фото)

Количество погибших из-за атаки шахедов по Павлограду Днепропетровской области увеличилось до трех, а раненых — до 14 человек.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что среди пострадавших трое детей: подростки 15 и 17 лет и 6-летний мальчик.

По словам главы области, пятеро пострадавших остаются в больнице. Трое из них в тяжелом состоянии.

Кроме пятиэтажки, в городе повреждена инфраструктура и частично разрушено помещение социального учреждения. Также выгорело несколько автомобилей, отметил Сергей Лысак.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что в результате атаки БПЛА по городу Павлоград 15 пострадавших. Среди них трое детей в возрасте 6, 15 и 17 лет. Также известно о 3 погибших, среди них — несовершеннолетняя девочка.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что удалось спасти 10 человек, среди них — 2 ребенка. Однако в результате повторного вражеского удара получил ранения спасатель.

Напомним, утром 25 апреля Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. "Шахедом" враг попал в многоэтажку в Павлограде. Тогда было известно о двух погибших и нескольких раненых.

Напомним, в столице завершены поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по жилому дому. В результате атаки погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.