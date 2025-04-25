РФ "Шахедами" атакувала Дніпретровську область: 2 людини загинуло, ще 8 поранено
Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. "Шахедом" ворог влучив в багатоповерхівку в Павлограді, в результаті чого двоє осіб загинуло, є постраждалі.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами очільника області, Збройні сили Російської Федерації масовано атакували область безпілотниками. Силами ППО знищено 11 БПЛА.
"Кілька займань і у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці. Попередньо, є загиблі та поранені", — додав він.
Згодом Сергій Лисак уточнив, що попередньо відомо про одну загиблу у Павлограді жінку, їй було 76 років. Ще восьмеро постраждали, одна людина знаходиться у важкому стані.
Пізніше глава області додав, що внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств. Також ворог атакував Нікопольщину — зокрема, сам Нікополь та Марганецьку громаду. Були застосовані FPV-дрони та РСЗВ "Град". В результаті атаки є понівечене підприємство, загиблі та постраждалі відсутні.
Пізніше глава ОВА уточнив, що кількість загиблих збільшилась до двох. Шість осіб госпіталізовано: одна пацієнтка у важкому стані, інші – у стані середньої тяжкості.
На місці допомогу надано ще двом особам. Серед них — 15-річна дівчина.
В ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". В результаті обстрілу багато людей загинуло та постраждало, є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.
Під час атаки російські війська використовували широкий спектр озброєння — від балістичних і крилатих ракет до ударних безпілотників. У результаті українській ППО вдалося нейтралізувати та знищити 7 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23; 31 крилату ракету Х-101; 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 64 ударних БПЛА Shahed.