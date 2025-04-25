РФ "Шахедами" атаковала Днепретровскую область: 2 человека погибли, еще 8 ранены

Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. "Шахедом" враг попал в многоэтажку в Павлограде, в результате чего два человека погибли, есть пострадавшие.

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Об этом сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По словам главы области, Вооруженные силы Российской Федерации массированно атаковали область беспилотниками. Силами ПВО уничтожено 11 БПЛА.

"Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке. Предварительно, есть погибшие и раненые", — добавил он.

Впоследствии Сергей Лысак уточнил, что предварительно известно об одной погибшей в Павлограде женщине, ей было 76 лет. Еще восемь пострадали, один человек находится в тяжелом состоянии.

Позже глава области добавил, что в результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Также враг атаковал Никопольщину — в частности, сам Никополь и Марганецкую громаду. Были применены FPV-дроны и РСЗО "Град". В результате атаки есть изуродованное предприятие, погибшие и пострадавшие отсутствуют.

Позже глава ОГА уточнил, что количество погибших увеличилось до двух. Шесть человек госпитализированы: одна пациентка в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

На месте помощь оказана еще двум лицам. Среди них — 15-летняя девушка.

В ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела много людей погибло и пострадало, есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей.

Во время атаки российские войска использовали широкий спектр вооружения — от баллистических и крылатых ракет до ударных беспилотников. В результате украинской ПВО удалось нейтрализовать и уничтожить 7 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23; 31 крылатую ракету Х-101; 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 64 ударных БПЛА Shahed.