Силы обороны отразили масштабную атаку РФ: сбиты 48 ракет и 64 вражеских БПЛА (карта)
В ночь с 23 на 24 апреля 2025 года российские войска осуществили комбинированный массированный удар по территории Украины, задействовав широкий спектр вооружения — от баллистических и крылатых ракет до ударных беспилотников. Столица Украины была главной, но единственной целью противника
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ, опубликовав статистику уничтоженных российских ракет и беспилотников.
Отмечается, что Вооруженные силы РФ использовали ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА Shahed и имитаторы других дронов. Атака вызвала разрушения и жертвы в ряде регионов, включая Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую и Хмельницкую области.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ было зафиксировано и сопровождалось 215 воздушных целей, в их числе:
- 1 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23 (пуски из Брянской, Воронежской и Курской областей РФ),
- 37 крылатых ракет Х-101 с Ту-95МС (Саратовская область),
- 6 крылатых ракет "Искандер-К" (Донецкая область),
- 12 крылатых ракет "Калибр" (Черное море),
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (Белгородская область),
- 145 ударных БПЛА Shahed и дронов-имитаторов (вылеты из Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Крыма).
Для отражения удара Силы обороны задействовали авиацию, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы украинских вооруженных сил.
В результате боевой работы украинской ПВО удалось нейтрализовать и уничтожить:
- 7 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23;
- 31 крылатой ракеты Х-101;
- 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 64 ударных БПЛА Shahed.
Дополнительно 68 вражеских дронов-имитаторов были выведены из строя средствами РЭБ без нанесения ущерба. Особо отмечено участие украинских истребителей F-16 и Mirage, которые продемонстрировали высокую эффективность — на их счету десятки сбитых целей.
Напомним, в ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и БПЛА, в результате которой, по предварительным данным, погибли 9 человек и 70 получили ранения.