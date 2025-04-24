Россия комбинированно атаковала Украину "Шахедами", "Калибрами" и баллистическим вооружением: детали

Ночью 24 апреля ВС РФ комбинированно атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр", баллистическими ракетами и ударными дронами-камикадзе типа "Шахед", под ударом оказался в частности Киев, где прозвучала серия взрывов, и Харьков.

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Фокус собрал информацию о ночной комбинированной атаке РФ "Калибрами" и другим вооружением по Украине.

Около 00:15 часов 24 апреля в Telegram-канале Воздушных сил Украины предупредили об угрозе применения врагом крылатых ракет типа "Калибр". Были зафиксированы пуски ракет из акватории Черного моря.

В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Параллельно продолжалась опасность из-за движения ударных БпЛА в воздушном пространстве.

Около 00:30 часов Воздушные силы сообщили о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины. "Калибры" залетали через Херсонскую область и двигались северным курсом.

По информации мониторинговых каналов, предварительно, Россия запустила не менее 8 крылатых ракет типа "Калибр" по территории Украины ночью 24 апреля.

Около 00:40 часов в канале "Николаевский Ванек" сообщили, что "Калибры" перелетели в Кировоградскую область и держат курс на северо-запад. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Параллельно продолжалась угроза из-за движения ударных БпЛА. Несколько "Шахедов" в частности двигались в направлении Киева, там раздались взрывы.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице по вражеским дронам.

Около 01:00 часов мониторинговые каналы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Ракеты двигались в направлении Киева несколькими волнами, там прозвучала серия взрывов.

Вскоре местные власти сообщили о первых последствиях атаки по Киеву. По предварительной информации, в городе зафиксировано падение обломков в нескольких районах, также есть возгорания.

Также крылатые ракеты атаковали Харьков — там прогремела серия взрывов.

Около 01:30 часов в Харькове снова прогремели взрывы — мониторинговые каналы информировали о применении врагом баллистических ракет.

Последствия российской комбинированной атаки уточняются. Воздушная тревога в регионах продолжается.

Напомним, 23 апреля Фокус выяснил, какие потери понесет ВС РФ на фронте из-за взрывов во Владимирской области, прозвучавших во вторник, 22 апреля, неподалеку от Москвы.

Также 23 апреля ночью Россия атаковала Украину БпЛА, из-за чего 9 человек погибли, десятки пострадали.