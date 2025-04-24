Росія комбіновано атакувала Україну "Шахедами", "Калібрами" та балістичним озброєнням: деталі

Уночі 24 квітня ЗС РФ комбіновано атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", балістичними ракетами та ударними дронами-камікадзе типу "Шахед", під ударом опинився зокрема Київ, де пролунала серія вибухів, та Харків.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної комбінованої атаки РФ "Калібрами" та іншим озброєнням по Україні.

Близько 00:15 години 24 квітня у Telegram-каналі Повітряних сил України попередили про загрозу застосування ворогом крилатих ракет типу "Калібр". Було зафіксовано пуски ракет з акваторії Чорного моря.

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Паралельно тривала небезпека через рух ударних БпЛА у повітряному просторі.

Близько 00:30 години Повітряні сили повідомили про входження крилатих ракет у повітряний простір України. "Калібри" залітали через Херсонську область та рухалися північним курсом.

За інформацією моніторингових каналів, попередньо, Росія запустила щонайменше 8 крилатих ракет типу "Калібр" по території України уночі 24 квітня.

Близько 00:40 години у каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що "Калібри" перелетіли у Кіровоградську область та тримають курс на північний захід. Повітряну тривогу оголосили по всій території України.

Паралельно тривала загроза через рух ударних БпЛА. Кілька "Шахедів" зокрема рухалися у напрямку Києва, там пролунали вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці по ворожих дронах.

Близько 01:00 години моніторингові канали попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Ракети рухалися у напрямку Києва кількома хвилями, там пролунала серія вибухів.

Невдовзі місцева влада повідомила про перші наслідки атаки по Києву. За попередньою інформацією, у місті зафіксовано падіння уламків у кількох районах, також є займання.

Також крилаті ракети атакували Харків — там прогриміла серія вибухів.

Близько 01:30 години у Харкові знову прогриміли вибухи — моніторингові канали інформували про застосування ворогом балістичних ракет.

Наслідки російської комбінованої атаки уточнюються. Повітряна тривога у регіонах триває.

Нагадаємо, 23 квітня Фокус з'ясував, які втрати понесе ЗС РФ на фронті через вибухи у Володимирській області, що пролунали у вівторок, 22 квітня, неподалік від Москви.

Також 23 квітня уночі Росія атакувала Україну БпЛА, через що 9 людей загинуло, десятки постраждали.