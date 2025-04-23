Знищено річний запас снарядів РФ та КНДР: наслідки вибухів на 51-му арсеналі ГРАУ

51-й арсенал Міноборони РФ, один із найбільших складів боєприпасів, перетворився на ціль. Це вже четвертий знищений стратегічний об’єкт, що підриває логістику та боєздатність армії РФ. Фокус з'ясував, яки втрати понесе ЗС РФ на фронті через вибухи у Володимирській області.

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У вівторок, 22 квітня вибухи пошкодили 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ поблизу міста Киржач Володимирської області, всього за 60 км від Москви. Це один з найбільших логістичних хабів російської армії.

За даними аналітиків Defense Express, це вже четвертий стратегічний арсенал ГРАУ, знищений після початку серії ударів восени 2024 року. Тоді були вражені 23-й, 67-й і 107-й арсенали. Арсенали ГРАУ є великими сховищами боєприпасів, з яких потім артилерійські снаряди потраплять на менші склади. Крім того, на їхній території виконуються роботи з технічного обслуговування та відновлення боєприпасів. Тому удари по арсеналах – одні з найболючіших по логістиці Збройних сил РФ.

Всього на території РФ діє обмежена кількість подібних об'єктів. За даними відкритих джерел, у зоні досяжності далекобійних засобів ЗСУ можуть перебувати до 11 арсеналів ГРАУ. Наразі знищено або пошкоджено вже чотири таких об'єкти, тобто приблизно третя частина всієї інфраструктури цього типу.

У чому важливість завданих ударів по 51-му арсеналу ГРАУ Міноборони РФ

Згідно з даними російських відкритих джерел за 2009 рік, 51-й арсенал міг вміщувати до 105 тис. тонн боєприпасів. Проєктна місткість цієї бази досягає 264 тис. тонн на території близько 3,5 км². Це один із найбільших складів боєприпасів, і його знищення, враховуючи близькість до Москви та потужну систему протиповітряної оборони навколо столиці, має значне стратегічне значення.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, наразі важко оцінити збитки російської армії від вибухів по арсеналу, бо немає ще точних супутникових знімків. Станом на момент удару по складу, кількість боєприпасів могла досягати 240 тис. тонн. Також невідомо, чим самим було знищеними ці боєприпаси.

"За останні 10 років російська армія розбудувала арсенал майже вдвічі. Також на цьому підприємстві, на цьому сховищі чотири роки тому проводилися заходи з підвищення безпеки. І потім була велика перевірка Міністерства оборони, де були виявлені зловживання. Однак таке враження, що вони не встигли покращити безпеку арсеналу. Також дуже цікаві причини вибуху арсеналу, тому що окрім повідомлень про безпілотники у повітряному просторі Володимирської області, інших повідомлень про ударні дрони не були", — каже Фокусу експерт.

На думку Згурця, у 51-му арсеналу ГРАУ зберігався великий спектр озброєння для російської артилерії і ракетних військ. Зокрема, там зберігались ракети для ЗРК, ПЗРК, балістичні ракети, а також снаряди та міни.

За словами військового експерта, засновника БО "Реактивна пошта" Павла Нарожного, у зруйнованому російському арсеналі зберігались будь-які снаряди. Це і мінометні міни, і снаряди для ствольної артилерії, ракети для систем ГРАД, "Ураган", можливо "Смерч", а також були ракети ППО.

Експерт погоджується, що точну цифру збитків не знає ніхто, це може бути і 100 тис. тонн снарядів і півмільйона тон. Але якщо виявиться, що там зберігалось 200 тис. тонн боєприпасів, то це за грубими підрахунками, приблизно 2-2,5 млн снарядів, що дорівнює річному виробництву снарядів в РФ та Північній Кореї.

"Снаряди будуть продовжувати вибухати ще декілька днів, а може навіть і тиждень. Чому так? Боєприпаси на таких арсеналах зберігаються не лише у спеціальних сховищах, а й просто під відкритим небом — без належного захисту. Серед них застарілі снаряди, ракети часів Холодної війни, що везуть на відновлення", — підкреслив Фокусу Нарожний.

Які наслідки вибухів у 51-му арсеналі для РФ та як це вплине на фронт

На думку Сергія Згурця, вибухи поблизу міста Киржач хоч і поступаються з масштабами вибухам на складі у Торопці, але це може призвести до зменшення інтенсивності бойових дій з боку російської армії, зокрема на Покровському напрямку, куди і постачаються боєприпаси з 51-го арсеналу.

"Якщо після вибухів у Торопці Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що динаміка використання армією РФ боєприпасів впала в п’ять разів, то ми подібні процеси, побачимо на рівні фронту і зараз, коли відбудеться суттєве зниження можливостей Росією використовувати керовані ракети, снаряди і тому подібного", — зазначив експерт.

За словами Павла Нарожного, знищення 51-го арсеналу поглибить снарядний голод у армії РФ. Також цей удар підтверджує слабкість російської системи ППО на території РФ, тому що склад знаходиться у 60 км від Москви.

Також експерт зазначив, що будуть продовжуватись наноситись удари по найбільшим складам РФ з метою заподіяти найбільшої шкоди окупаційній армії.

Defense Express зазначило такі арсенали ГРАУ, що залишаються ще небезпечними для української армії:

№ 13 у селі Котово, Новгородській області;

№ 93 "Бологоє-4", Куженкіно-2 Тверська область;

№ 73, "Ковров-31", село Есіно Володимирська область;

№ 97 "Скопин-51", станція Говорово Рязанська область;

№ 101 "Інза-40" с.Глотовка Ульяновська область;

Арсенал ГРАУ в/ч 57229-51 Котлубань Волгоградської області.

Нагадаємо, завдавання удару по настільки захищеному об'єкту демонструє підвищення ефективності українських далекобійних ударних засобів. Однак точні засоби ураження наразі невідомі.