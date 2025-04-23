Уничтожен годовой запас снарядов РФ и КНДР: последствия взрывов на 51-м арсенале ГРАУ

51-й арсенал Минобороны РФ, один из крупнейших складов боеприпасов, превратился в цель. Это уже четвертый уничтоженный стратегический объект, подрывающий логистику и боеспособность армии РФ. Фокус выяснил, какие потери понесет ВС РФ на фронте из-за взрывов во Владимирской области.

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Во вторник, 22 апреля взрывы повредили 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ вблизи города Киржач Владимирской области, всего в 60 км от Москвы. Это один из крупнейших логистических хабов российской армии.

По данным аналитиков Defense Express, это уже четвертый стратегический арсенал ГРАУ, уничтоженный после начала серии ударов осенью 2024 года. Тогда были поражены 23-й, 67-й и 107-й арсеналы. Арсеналы ГРАУ являются большими хранилищами боеприпасов, из которых затем артиллерийские снаряды попадут на меньшие склады. Кроме того, на их территории выполняются работы по техническому обслуживанию и восстановлению боеприпасов. Поэтому удары по арсеналам — одни из самых болезненных по логистике Вооруженных сил РФ.

Всего на территории РФ действует ограниченное количество подобных объектов. По данным открытых источников, в зоне досягаемости дальнобойных средств ВСУ могут находиться до 11 арсеналов ГРАУ. Сейчас уничтожено или повреждено уже четыре таких объекта, то есть примерно третья часть всей инфраструктуры этого типа.

В чем важность нанесенных ударов по 51-му арсеналу ГРАУ Минобороны РФ

Согласно данным российских открытых источников за 2009 год, 51-й арсенал мог вмещать до 105 тыс. тонн боеприпасов. Проектная вместимость этой базы достигает 264 тыс. тонн на территории около 3,5 км². Это один из крупнейших складов боеприпасов, и его уничтожение, учитывая близость к Москве и мощную систему противовоздушной обороны вокруг столицы, имеет значительное стратегическое значение.

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, пока трудно оценить ущерб российской армии от взрывов по арсеналу, потому что нет еще точных спутниковых снимков. По состоянию на момент удара по складу, количество боеприпасов могло достигать 240 тыс. тонн. Также неизвестно, чем самим было уничтоженными эти боеприпасы.

"За последние 10 лет российская армия перестроила арсенал почти вдвое. Также на этом предприятии, на этом хранилище четыре года назад проводились мероприятия по повышению безопасности. И потом была большая проверка Министерства обороны, где были выявлены злоупотребления. Однако такое впечатление, что они не успели улучшить безопасность арсенала. Также очень интересны причины взрыва арсенала, потому что кроме сообщений о беспилотниках в воздушном пространстве Владимирской области, других сообщений об ударных дронах не было", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению Згурца, в 51-м арсенале ГРАУ хранился большой спектр вооружения для российской артиллерии и ракетных войск. В частности, там хранились ракеты для ЗРК, ПЗРК, баллистические ракеты, а также снаряды и мины.

По словам военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, в разрушенном российском арсенале хранились любые снаряды. Это и минометные мины, и снаряды для ствольной артиллерии, ракеты для систем ГРАД, "Ураган", возможно "Смерч", а также были ракеты ПВО.

Эксперт соглашается, что точную цифру ущерба не знает никто, это может быть и 100 тыс. тонн снарядов и полмиллиона тонн. Но если окажется, что там хранилось 200 тыс. тонн боеприпасов, то это по грубым подсчетам, примерно 2-2,5 млн снарядов, что равно годовому производству снарядов в РФ и Северной Корее.

"Снаряды будут продолжать взрываться еще несколько дней, а может даже и неделю. Почему так? Боеприпасы на таких арсеналах хранятся не только в специальных хранилищах, но и просто под открытым небом — без надлежащей защиты. Среди них устаревшие снаряды, ракеты времен Холодной войны, которые везут на восстановление", — подчеркнул Фокусу Нарожный.

Какие последствия взрывов в 51-м арсенале для РФ и как это повлияет на фронт

По мнению Сергея Згурца, взрывы вблизи города Киржач хоть и уступают по масштабам взрывам на складе в Торопце, но это может привести к уменьшению интенсивности боевых действий со стороны российской армии, в частности на Покровском направлении, куда и поставляются боеприпасы с 51-го арсенала.

"Если после взрывов в Торопце Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что динамика использования армией РФ боеприпасов упала в пять раз, то мы подобные процессы увидим на уровне фронта и сейчас, когда произойдет существенное снижение возможностей Россией использовать управляемые ракеты, снаряды и тому подобного", — отметил эксперт.

По словам Павла Нарожного, уничтожение 51-го арсенала углубит снарядный голод в армии РФ. Также этот удар подтверждает слабость российской системы ПВО на территории РФ, потому что склад находится в 60 км от Москвы.

Также эксперт отметил, что будут продолжаться наноситься удары по крупнейшим складам РФ с целью причинить наибольший вред оккупационной армии.

Defense Express отметило такие арсеналы ГРАУ, которые остаются еще опасными для украинской армии:

№ 13 в селе Котово, Новгородской области;

№ 93 "Бологое-4", Куженкино-2 Тверская область;

№ 73, "Ковров-31", село Есино Владимирская область;

№ 97 "Скопин-51", станция Говорово Рязанская область;

№ 101 "Инза-40" с.Глотовка Ульяновская область;

Арсенал ГРАУ в/ч 57229-51 Котлубань Волгоградской области.

Напомним, нанесение удара по столь защищенному объекту демонстрирует повышение эффективности украинских дальнобойных ударных средств. Однако точные средства поражения пока неизвестны.