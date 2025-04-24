Сили оборони відбили масштабну атаку РФ: збито 48 ракет і 64 ворожі БПЛА (карта)
У ніч із 23 на 24 квітня 2025 року російські війська здійснили комбінований масований удар по території України, залучивши широкий спектр озброєння — від балістичних і крилатих ракет до ударних безпілотників. Столиця України була головною, але єдиною метою противника.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ, опублікувавши статистику знищених російських ракет і безпілотників.
Зазначається, що Збройні сили РФ використовували ракети різних типів повітряного, наземного і морського базування, а також БПЛА Shahed та імітатори інших дронів. Атака спричинила руйнування і жертви в низці регіонів, включно з Київською, Харківською, Дніпропетровською, Житомирською, Запорізькою та Хмельницькою областями.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ було зафіксовано і супроводжувалося 215 повітряних цілей, серед них:
- 1 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (пуски з Брянської, Воронезької та Курської областей РФ),
- 37 крилатих ракет Х-101 з Ту-95МС (Саратовська область),
- 6 крилатих ракет "Іскандер-К" (Донецька область),
- 12 крилатих ракет "Калібр" (Чорне море),
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (Бєлгородська область),
- 145 ударних БПЛА Shahed і дронів-імітаторів (вильоти з Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська і Криму).
Для відбиття удару Сили оборони залучили авіацію, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи українських збройних сил.
У результаті бойової роботи українській ППО вдалося нейтралізувати та знищити:
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23;
- 31 крилатої ракети Х-101;
- 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 64 ударних БПЛА Shahed.
Додатково 68 ворожих дронів-імітаторів були виведені з ладу засобами РЕБ без заподіювання шкоди. Особливо зазначено участь українських винищувачів F-16 і Mirage, які продемонстрували високу ефективність — на їхньому рахунку десятки збитих цілей.
Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та БПЛА, унаслідок якої, за попередніми даними, загинули 9 осіб і 70 дістали поранення.