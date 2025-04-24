Сили оборони відбили масштабну атаку РФ: збито 48 ракет і 64 ворожі БПЛА (карта)

У ніч із 23 на 24 квітня 2025 року російські війська здійснили комбінований масований удар по території України, залучивши широкий спектр озброєння — від балістичних і крилатих ракет до ударних безпілотників. Столиця України була головною, але єдиною метою противника.

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Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ, опублікувавши статистику знищених російських ракет і безпілотників.

Зазначається, що Збройні сили РФ використовували ракети різних типів повітряного, наземного і морського базування, а також БПЛА Shahed та імітатори інших дронів. Атака спричинила руйнування і жертви в низці регіонів, включно з Київською, Харківською, Дніпропетровською, Житомирською, Запорізькою та Хмельницькою областями.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ було зафіксовано і супроводжувалося 215 повітряних цілей, серед них:

1 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (пуски з Брянської, Воронезької та Курської областей РФ),

37 крилатих ракет Х-101 з Ту-95МС (Саратовська область),

6 крилатих ракет "Іскандер-К" (Донецька область),

12 крилатих ракет "Калібр" (Чорне море),

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (Бєлгородська область),

145 ударних БПЛА Shahed і дронів-імітаторів (вильоти з Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська і Криму).

Напрямки російських повітряних ударів по Україні24 квітня 2025 Фото: Соцсети

Для відбиття удару Сили оборони залучили авіацію, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи українських збройних сил.

У результаті бойової роботи українській ППО вдалося нейтралізувати та знищити:

7 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23;

31 крилатої ракети Х-101;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

64 ударних БПЛА Shahed.

Статискіка бойової роботи української ППО

Додатково 68 ворожих дронів-імітаторів були виведені з ладу засобами РЕБ без заподіювання шкоди. Особливо зазначено участь українських винищувачів F-16 і Mirage, які продемонстрували високу ефективність — на їхньому рахунку десятки збитих цілей.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та БПЛА, унаслідок якої, за попередніми даними, загинули 9 осіб і 70 дістали поранення.