ЗС РФ вдруге за ніч комбіновано атакували Україну ракетами: де було чутно вибухи

Під ранок 24 квітня російська армія вдруге за ніч атакувала Україну ракетами: ЗС РФ застосували крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95мс та озброєння типу "Калібр". Паралельно Україну продовжували атакували ударні БпЛА типу "Шахед".

Related video

Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки крилатими ракетами РФ по території України.

Близько 03:50 години моніторингові канали попередили про входження крилатих ракет невизначеного типу у повітряний простір України з південного напрямку. Попередньо, ЗС РФ вдруге за цю ніч запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Через кілька хвилин у повітряний простір України зі сторони Сумської області зайшли крилаті ракети з бортів стратегічної авіації ЗС РФ типу Х-101, повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України.

Паралельно українські області продовжували атакувати "Шахеди". Вибухи пролунали зокрема на Київщині, у столиці та передмісті, там активно працювала протиповітряна оборона.

Близько 04:30 години Повітряні сили зафіксували входження нових груп крилатих ракет. Вони рухалися через Харківщину. Паралельно ворог підійняв у повітря МіГ-31К, з'явилася загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

Невдовзі вибухи пролунали у Харкові — місто кількома хвилями атакували крилаті ракети, як повідомили моніторинги.

Близько 04:55 години ворог вдарив крилатими ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи пролунали зокрема у Павлограді.

Також вибухи пролунали у Житомирі — перед цим канали попереджали про рух крилатих ракет крізь область.

Близько 05:00 години у Хмельницькому також пролунав вибух — місто було під ударом крилатих ракет.

Близько 05:10 пролунали вибухи також у Хмельницькій області. Моніторинги перед цим попереджали про рух крилатих ракет у напрямку Шепетівського району.

Близько 05:20 години моніторинги зафіксували входження нових крилатих ракет у повітряний простір України. Ракети рухалися з акваторії Чорного моря через Херсонщину на Миколаївщину, дублюючи рух попередніх цілей.

Біля 06:00 години пролунали вибухи у Вінницькій області.

Наслідки ракетної атаки уточнюються.

Нагадаємо, уночі 24 квітня ЗС РФ також завдали комбінованого удару по Україні "Калібрами", "Шахедами" та балістичними ракетами: під атакою був зокрема Київ та Харків.

Найбільше під час атаки постраждала столиця — там зафіксовані пожежі та руйнування у кількох районах міста, відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них — 3-річна дитина, як повідомив мер Віталій Кличко.