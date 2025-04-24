"Під завалами люди": Росія масовано атакувала Київ, є пожежі та постраждалі

Уночі 24 квітня Росія масовано атакувала Київ, завдаючи комбінованого удару дронами, крилатими ракетами типу "Калібр" та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованого обстрілу у столиці зафіксовані пожежі — палає житловий будинок, під завалами опинилися люди, відомо про поранення 3-річної дитини і загалом щонайменше 12 постраждалих.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної масованої атаки по столиці.

Російська атака по Києву почалася близько 01:00 години ночі: на лівому березі пролунала серія вибухів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих дронах.

Моніторингові пабліки також попередили про рух "Калібрів" у напрямку Києва. На столицю також ворог спрямував балістичні ракети, пролунала серія вибухів.

Віталій Кличко та КМВА невдовзі рапортували про перші наслідки атаки по Києву.

Близько 01:40 години Кличко уточнив дані щодо наслідків атаки по столиці. За його інформацією, у Святошинському районі поранень зазнала трирічна дитина — її госпіталізували.

Невдовзі стало відомо, що у Святошинському районі здійнялася пожежа у житловому будинку. Там медики госпіталізували ще одного постраждалого.

"У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди", — зазначив Кличко.

Станом на 01:40 годину, за даними КМВА, у Голосіївському, Шевченківському та Святошинському районах столиці зафіксовані пожежі. Кількість постраждалих через атаку зросла до щонайменше п'яти.

Пожежу також виялено у Подільському районі столиці — за даними мера, там палає нежитлове приміщення, є руйнування.

Близько 02:20 Кличко уточнив інформацію щодо наслідків атаки: за його даними, кількість постраждалих зросла до 12.

За даними мера, найбільше постраждав від російського обстрілу Святошинський район: там здійнялися пожежі на 6 локаціях, також фіксуються руйнування.

На місцях працюють оперативні служби. Наслідки масованої комбінованої атаки Росії по Києву встановлюються.

Також наслідки російського обстрілу фіксують у кількох районах Київської області. Зокрема зафіксовано пошкодження житлового п'ятиповерхового будинку, постраждав магазин, як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Нагадаємо, уночі 24 квітня Росія комбіновано атакувала Україну "Калібрами", "Шахедами" та балістичним озброєнням.

Також 23 квітня оглядачі Defence Blog з'ясували, як російські "Шахеди" обходять українські системи ППО.