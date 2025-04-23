Атаки зграями по 20 дронів: як "Шахеди" обходять українські системи ППО (фото)

Останнім часом російські війська адаптували тактику застосування безпілотників "Шахед-136" під час ударів по Україні, роблячи ставку на висотні маршрути та масовані групові атаки. Такі дії спрямовані на виснаження української ППО і змушують витрачати дорогі західні ракети-перехоплювачі.

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Про це пишуть оглядачі Defence Blog на основі інформації з українських джерел.

Зазначається, що ЗС РФ запускають ударні дрони групами по 20 і більше апаратів, які заходять на цілі на висоті 2000–2500 метрів. Це виводить їх за межі досяжності більшості зенітних систем, як-от ЗУ-23-2, або мобільних груп ППО з великокаліберними кулеметами ДШК чи Browning M2. Підійшовши до цілей, безпілотники переходять у різке пікірування, досягаючи швидкості до 90 м/с — подібна траєкторія значно ускладнює їх перехоплення.

На таких висотах ураження дронів можливе тільки за допомогою зенітних установок, як-от ЗСУ Gepard, або модернізованих систем ППО малого радіусу дії — С-125, Стріла-10, ОСА, а також західних аналогів, включно з Crotale, L3Harris VAMPIRE та іншими. Саме цих систем, за даними джерел, українським силам критично не вистачає.

Французька ЗРК Crotale NG Фото: Скрин відео

Система VAMPIRE від L3Harris Фото: Відкриті джерела

Крім того, особливу тривогу викликає поява розвідувальних модифікацій "Шахедів", оснащених оптичними системами наведення. Вони, імовірно, фіксують наслідки ударів і можуть коригувати подальші атаки, включно з можливим наведенням на екстрені служби, що прибувають на місце попередніх вибухів.

Автори матеріалу зазначають, що попри високу ефективність зенітних комплексів IRIS-T і Patriot проти ракетних загроз, застосування великої кількості дешевих дронів створює значне навантаження на систему ППО. Так, один "Шахед" обходиться в десятки разів дешевше за ракету, використовувану для його знищення, що робить стратегію Росії не тільки тактично, а й економічно вигідною.

У таких умовах Україна нарощує дипломатичний тиск на союзників, запитуючи додаткові постачання перехоплювачів і спеціалізованих систем протидії БпЛА. В умовах стрімкої адаптації противника така підтримка стає критично важливою для захисту мирного населення та інфраструктури, підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, Збройні сили РФ, імовірно, почали встановлювати системи управління та розвідки на ударні безпілотники "Шахед", які використовуються в ударах по території України.