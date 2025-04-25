Удар по Павлограду: 3 людей загинуло, 15 постраждалих, серед них — 6-річний хлопчик (фото)

Кількість загиблих через атаку шахедів по Павлограду Дніпропетровської області збільшилась до трьох, а поранених — до 14 осіб.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак. Він додав, що серед постраждалих троє дітей: підлітки 15 й 17 років та 6-річний хлопчик.

За словами очільника області, п'ятеро потерпілих залишаються в лікарні. Троє з них у важкому стані.

Окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура та частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок, зазначив Сергій Лисак.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок атаки БПЛА по місту Павлоград 15 постраждалих. Серед них троє дітей віком 6, 15 і 17 років. Також відомо про 3 загиблих, серед них – неповнолітня дівчинка.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що вдалось врятувати 10 людей, серед них — 2 дитини. Однак внаслідок повторного ворожого удару отримав поранення рятувальник.

Нагадаємо, вранці 25 квітня Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. "Шахедом" ворог влучив в багатоповерхівку в Павлограді. Тоді було відомо про двох загиблих та декількох поранених.

Нагадаємо, у столиці завершено пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 87 отримали поранення.