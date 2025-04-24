9 загиблих, більше 70 постраждалих: РФ атакувала Україну ракетами та "шахедами" (фото, відео)

В ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, понад 70 поранених, є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної ворожої атаки по території України. ЗС РФ застосували крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95мс та озброєння типу "Калібр", паралельно атакуючи Україну ударними БПЛА типу "Шахед".

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Він зазначив, що протягом ночі рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували близько 40 пожеж в 9 регіонах країни.

Результати атаки в Києві та області

Ігор Клименко розповів, що загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм.

В столиці рятувальники працювали на 13 локаціях. В Святошинському районі ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. З-під руїн навіть чути телефонні дзвінки.

"Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", — додав очільник МВС.

За інформацією директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука, у Святошинському районі Києва через влучання повністю зруйновано будинок. Там проживало 15 людей, знайшли шістьох.

Нині рятувальники розбирають завали. Там ще можуть бути люди, додав Роман Ткачук.

"Це старий будинок, який будувався ще наприкінці Другої світової війни. На жаль, від нього нічого не залишилось", — розповів він.

ЗМІ також повідомляють, що внаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено вестибюль станції метро Лук'янівська. Зокрема вибуховою хвилею вибило фанерні листи, які були встановлені тут після попереднього обстрілу. Також повибивало вікна у магазинах поблизу — наразі на місці працюють комунальники та всі відповідні служби.

В КМВА розповіли, що в Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Пошкодження були в Голосіївському, Шевченківському, Святощинському, Солом'янському, Оболонському та Деснянському районах.

В Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що наслідки ворожої атаки зафіксовані в трьох районах області. Зокрема, у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, виявлено пожежу. Інформації про постраждалих не надходила. Також виникли пожежі у Вишгородському та Броварському районах.

Згодом в ОВА додали, що внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес.

У Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки, 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту. У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі, ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Результати атаки на Харківську область

Росія завдала впродовж ночі 19 ударів по Харкову. Місто було атаковане різними типами озброєння, зокрема ударними БпЛА, крилатими ракетами та балістичним озброєнням.

В ДСНС розповіли, що внаслідок масованого удару ракетами та БпЛА сталися руйнування й масштабні пожежі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури. Попередньо постраждали 2 особи.

Наслідки атаки на Житомирську область

На Житомирщині ворог завдав удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.

Атака на Полтавщину

За інформацією голови Полтавської ОВА Володимира Когута, в області сили та засоби ППО відбивали ракетну атаку ворога. У Миргородському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

Результати атаки на Сумську область

В Сумській ОВА повідомили, що під атакою БПЛА був один із населених пунктів Недригайлівської громади. За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох мирних жителів.

Атака на Запорізьку область

Також росіяни атакували Запоріжжя шахедами, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Він розповів, що пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку поруч. Минулося без постраждалих. Крім цього, попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя.

Фото: Іван Федоров

Що відомо про Хмельниччину

За інформацією голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, в області внаслідок ворожої російської атаки постраждали двоє людей. Одного пораненого доставлено до лікарні, іншому госпіталізація не знадобилась.

В результаті атаки РФ пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку та ліквідовані дві пожежі.

Атака на Дніпропетровську область

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. Під ударом було промислове підприємство Павлограду. Попередньо загиблих і постраждалих немає.

Очільник області додав, що по Нікопольщині ворог бив БПЛА та артилерією. Під ударом був Нікополь та Марганецька громада, потерпілих немає.

Слід також додати, що в результаті комбінованої атаки ворога було поранено двох залізничників — провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі, повідомили в "Укрзалізниці".

Там додали, що в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці. За інформацією організації, поїзди продовжують рухатись за графіком.

Фото: Укрзалізниця

Атака на Україну: реакція прем'єра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль України відреагував на атаку РФ в ніч на 24 квітня. Він зазначив, що Росія використовувала крилаті й балістичні ракети, дрони, авіабомби.

Він зазначив, що внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Також пошкоджені житлові будинки, цивільна та соціальна інфраструктура.

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня Росія атакувала декілька українських областей ударними дронами. В результаті в Одесі та Харкові виникли пожежі, у Полтаві спостерігались проблеми з електроенергією, також відомо про постраждалих.

Також цього ж дня росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства в Марганці. Повідомлялось про 9 загиблих та 30 поранених.